セブンの「からあげ棒」が実質100円以下に！「日清 炎メシ」とセット割り

セブン‐イレブンは対象の「日清 炎メシ」と「からあげ棒」をセットで購入すると100円引きになるキャンペーンを、2月19日から2月25日の7日間限定で開催する。

セブン-イレブンのセット買いキャンペーン。対象は、日清のカップライス「日清 炎メシ」と、カウンターフードの定番商品「からあげ棒」。期間中、これらをセット買うと、標準価格（税抜）から100円値引きになる。



なお、「日清 炎メシ」はユッケジャン／キムチビビンバどちらも対象となり、いずれか1品。

【対象商品】

▲「日清 炎メシ ユッケジャン／キムチビビンバ」298円（税込322円）

※いずれか

▲「からあげ棒」184円（税込199円）

実質100円以下で「からあげ棒」をつけられる

「日清 炎メシ」と「からあげ棒」の組合せは、298円＋184円で通常482円（税込521円）するところ、100円引きで382円（税込413円）になります。



実質100円以下で「からあげ棒」をつけられることとなり、お得感満載です。



今回のキャンペーンの対象となる「炎メシ」は、SNSでアレンジ動画が話題となり、背徳感たっぷりの深夜飯としても注目を集めた商品だそう。

そんな「炎メシ」と、セブン‐イレブンで人気のカウンターフード「からあげ棒」を組み合わせた、これまでにないアレンジを楽しんでみては。



※文中の価格はすべて税込

※消費税の端数処理によって1円単位の誤差がでることがある