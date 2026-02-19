このページの本文へ

キャンペーン本日スタート

セブンの「からあげ棒」が実質100円以下に！「日清 炎メシ」とセット割り

2026年02月19日 10時45分更新

文● 新海 優（Yu Shinkai）　編集●ASCII

  • この記事をはてなブックマークに追加
  • シェア
  • 一覧
  • 本文印刷

セブンのお得情報です！

　セブン‐イレブンは対象の「日清 炎メシ」と「からあげ棒」をセットで購入すると100円引きになるキャンペーンを、2月19日から2月25日の7日間限定で開催する。

「日清 炎メシ」と「からあげ棒」がセットで100円引きに

　セブン-イレブンのセット買いキャンペーン。対象は、日清のカップライス「日清 炎メシ」と、カウンターフードの定番商品「からあげ棒」。期間中、これらをセット買うと、標準価格（税抜）から100円値引きになる。

　なお、「日清 炎メシ」はユッケジャン／キムチビビンバどちらも対象となり、いずれか1品。

【対象商品】

▲「日清 炎メシ　ユッケジャン／キムチビビンバ」298円（税込322円）
　※いずれか

▲「からあげ棒」184円（税込199円）

実質100円以下で「からあげ棒」をつけられる

　「日清 炎メシ」と「からあげ棒」の組合せは、298円＋184円で通常482円（税込521円）するところ、100円引きで382円（税込413円）になります。

　実質100円以下で「からあげ棒」をつけられることとなり、お得感満載です。

　今回のキャンペーンの対象となる「炎メシ」は、SNSでアレンジ動画が話題となり、背徳感たっぷりの深夜飯としても注目を集めた商品だそう。

　そんな「炎メシ」と、セブン‐イレブンで人気のカウンターフード「からあげ棒」を組み合わせた、これまでにないアレンジを楽しんでみては。


※文中の価格はすべて税込
※消費税の端数処理によって1円単位の誤差がでることがある

■関連サイト

カテゴリートップへ

この記事の編集者は以下の記事をオススメしています
もぐもぐ動画配信中！
記事を探す
アスキーグルメ　キャンペーン情報
グルメ情報お寄せください
アスキーグルメ 最新連載・特集一覧