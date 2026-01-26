改札出る前に買って！ 東京駅改札内にあの「小樽洋菓子舗ルタオ」が期間限定で出店中
3月1日（日）まで、グランスタ東京に「小樽洋菓子舗ルタオ」が期間限定出店。注目はバレンタイン限定商品の「ロイヤルモンターニュマリアージュ マスカットティー」。アッサムティーとマスカットのフレーバーのチョコレートだそうで、気になる～！
これを買うために入場券を買う
ロイヤルモンターニュマリアージュ マスカットティー
￥2,376（税込）
内容量：ロイヤルモンターニュ9個
ロイヤルモンターニュ マスカットティー9個
今年のバレンタイン限定ロイヤルモンターニュは「マスカットティー」。ダージリンティーの香りがふわりと広がる「ロイヤルモンターニュ」と、アッサムティーのコクがマスカットのさわやかさを引き立てる「ロイヤルモンターニュ マスカットティー」の詰め合わせです。
ガトーロワイヤル
￥2,592（税込）
直径：12cm
人気のチョコレート「ロイヤルモンターニュ」のなめらかな口溶けをムースで表現したケーキ。口溶けとともにダージリンの香りが広がり、りんごのフルーティーな風味が相性抜群。
スフェールショコラ
￥1,620（税込）
内容量：3個
口どけなめらかな生チョコレートで全体を包み込んだショコラスイーツ。ダージリンが香るロイヤルモンターニュブラウニーに、ドライいちじくを合わせて酸味とプチプチ食感のアクセントをプラス。
小樽洋菓子舗ルタオ
出店期間：2026年2月9日（月）～2026年3月1日（日
開催場所：JR東京駅 グランスタ東京（改札内1階） POP UP GRANSTA GREEN
営業時間：8:00～22:00
※2/21（土）7:30～22:00、2/22（日）8:00～22:00 、2/23（月・祝) 8:00～21:00
※日・祝は21:00まで
※最終日は20:00まで