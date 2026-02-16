1本約184円。“家飲みの正解”を冷蔵庫に常備せよ、角ハイが15％オフのタイムセール

アスキーグルメ「酒好き・肉食」記者ナベコが厳選した酒関連のお得なセール情報やイチオシ商品を、アスキーグルメ執筆陣が大紹介！

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率等は記事執筆時点の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください

「角ハイボール 缶 350ml×24本」がタイムセールに登場！

サントリー「角ハイボール 缶 350ml×24本」は、Amazonのウイスキーカテゴリでベストセラー1位を獲得している人気商品です。

現在、Amazonタイムセールの対象となっており、参考価格5,220円から15％割引の4,420円で販売されています。1本あたりの価格は約184円です。

「角ハイボール」の特徴

Amazon商品ページより

「角ハイボール 缶」は、飲食店で提供されるハイボールの味わいを自宅でも楽しめることを目指して開発された商品です。

サントリーは12年にわたる研究を経て、新たに非加熱製法を採用しました。これにより、炭酸ガス圧による爽快な飲み口とともに、「角瓶」由来のコクやレモンの香りをより感じられるとしています。アルコール度数は7％です。

まとめ：今がまとめ買いのチャンス！

手軽さと味わいの両立を目指した「角ハイボール 缶 350ml×24本」が、現在開催中のAmazonタイムセールで、24缶セットが割引価格となっています。

Amazonタイムセール期間中のこの機会に、まとめて購入してみてはいかがでしょうか。

※法律により20歳未満の酒類の購入や飲酒は禁止されています。

※価格は税込み表記です。