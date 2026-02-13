このページの本文へ

Amazonセール情報大紹介！ 第1010回

「男の子ってこういうのが好きなんでしょ」が詰まったゲームって知ってる？ そうだね、「キアイダン00」だね

2026年02月13日 18時00分更新

文● 西川誠一　編集●ASCII

アマゾンで「テレネット シューティング コレクション II - Switch」をチェック
 

　こんにちは。ファミリーコンピュータと同い年、ゲームとガジェットを愛するASCII編集部のオールドルーキー、西川と申します。

　私の趣味はゲーム収集で、メガCDの全タイトル（116本）とXBOX360の全タイトル（725本）をコンプリートしています。もちろん、他のハードもコレクションしており、PCエンジンも発売されているソフトの7割は所有しております。

　そんな私が推すのが、「テレネット シューティング コレクション II - Switch」です。パッケージ版の過去価格は5,758円ですが、今なら9%オフの5,221円でAmazonから購入できます。

　伝説のゲームメーカー・日本テレネットのシューティングゲーム4タイトルをNintendo Switchに完全移植。激アツなロボットシューティング「キアイダン00（ダブルオー）」や、近未来アクションシューティング「ファイナルゾーンII」など、シューティングゲーム好きを唸らせる多彩なタイトルを収録しています。

　この「キアイダン00」こそ、私の好きなPCエンジンゲームランキングでも上位に入れたいほど思い入れのあるタイトルです。70年代ロボットアニメを彷彿とさせるゲームデザイン。ゲームを始めると気合いの入った熱いオープニングデモからスタート。気持ちを高めてくれます。

　もちろんシューティングゲームですが、演出はロボットアニメのお約束が目白押し。敵デザインも、マジンガーやゲッター世代がついついニヤリとしてしまうような外見になっています。

　「男の子ってこういうのが好きなんでしょ」が詰まったシューティングゲームで、今だからこそオススメです。久しぶりにプレイしてみたら、私にもあの時の熱い情熱が蘇ってくるかもしれません。

アマゾンで「テレネット シューティング コレクション II - Switch」をチェック

