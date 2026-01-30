MSI、Ryzen 7搭載「Modern-A15-AI-F2HMG-6233JP」発表　15.6型ビジネスノートが2月19日発売

エムエスアイコンピュータージャパンは、「Modern」シリーズの最新モデル「Modern-A15-AI-F2HMG-6233JP」を、2月19日から順次発売する。価格はオープンプライス。

MSIが発表した「Modern-A15-AI-F2HMG-6233JP」は、AMD Ryzen 7 250プロセッサを搭載した15.6インチのビジネスノートPCで、16GBメモリと512GB NVMe SSDを備えている。この強力な仕様により、文書作成やWeb会議、ブラウジング、複数のアプリを同時に使用する際に優れたパフォーマンスを発揮するという。さらに、Microsoft 365 Personal（24か月）を標準搭載しており、Word、Excel、PowerPointなどの主要アプリをすぐに使用できる。

Modern A15 AI F2HMは約1.6kgの軽量でスリムなボディを持ち、約7時間のバッテリー駆動が可能だ。これは、オフィス内での移動や外出先での作業を快適にこなすための理想的な選択肢となる。また、「Modern」シリーズ全体として、他のモデル「A14」「15」も様々なニーズに応える機能を搭載している。