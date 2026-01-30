MSI、RTX 5050 Laptop GPU搭載「Katana 15 HX」発表　Core i7-14650HX採用、価格25万9800円から

エムエスアイコンピュータージャパンは2月19日、最先端の「GeForce RTX 5050 Laptop GPU」と「Core i7 プロセッサー 14650HX」を搭載した「Katana-15-HX-B14WEK-5498JP」を発表した。販売は3月6日からMSI Store（Amazon）で開始され、価格は25万9800円から。

新製品「Katana-15-HX-B14WEK-5498JP」は、115W版「GeForce RTX 5050 Laptop GPU」を搭載し、デスクトップPCに匹敵する高グラフィック性能をノートPCサイズで提供する。FPSやRPG、eスポーツなど多様なジャンルのゲームを高フレームレートで快適にプレイ可能だ。また、DLSS 4のマルチフレーム生成技術により、高精細で滑らかな映像表現が実現されている。

加えて「Core i7 プロセッサー 14650HX」の高クロック動作と多コア構成により、ゲーム実況配信や動画編集、画像処理などの用途でも高いパフォーマンスを発揮するという。さらに、WQHD（2560×1440）/ 165Hz ディスプレイは高解像度と高リフレッシュレートの組み合わせで、あらゆる作業に対して優れた視覚表現を提供するとしている。