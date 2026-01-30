MSIがX870Eマザーボード新モデル投入、AMD Ryzen 9000対応＆Wi-Fi 7搭載でAmazon限定販売

　エムエスアイコンピュータージャパンは2月19日、最新のAMD Ryzen 9000シリーズプロセッサーに対応する新型マザーボード「MAG X870E GAMING MAX WIFI」をAmazon限定で発売した。価格は44,980円となる。

　新製品「MAG X870E GAMING MAX WIFI」は、大容量64MBのBIOS ROMを搭載し、将来の次世代CPUに対応可能とする。また、外部クロックジェネレーター「OC ENGINE」を搭載しており、グラフィックスカードやSSDなどのデバイスに影響を与えることなく、CPUベースクロックを調整できる。これにより、特定のゲーム環境では最大15%のゲームパフォーマンス向上が期待できるという。

　このマザーボードは、12+2+1フェーズの60A SPS対応電源回路を採用し、最新のCPU性能を最大限に引き出すための設計がされている。さらに、大型のヒートシンクがVRMを冷却し、システムの安定性を維持する。また、5G LANとWi-Fi 7の搭載により、高速なネットワークで快適なオンライン体験を提供する。

　このモデルでは、ディスプレイポートAltモードで映像出力が可能なUSB4ポートや、ねじを使用せずM.2デバイスの脱着を可能にするEZ M.2 Clip II & EZ M.2 Shield Frozr II、トグルボタンでグラフィックスカードの固定を解除できるEZ PCIE Releaseなどの便利な機能が備わっている。 

