JAPANNEXT、PS5対応4K 120Hzゲーミングモニター発売　27型IPS＆HDMI 2.1搭載で45,980円

JAPANNEXTは2月19日、27インチのIPSパネルを採用した4Kゲーミングモニター「JN-IPS27G120U-HSPC6-W」を発売すると発表した。価格は45,980円（直販価格:税込）だ。この製品は、USB-Cの最大65W給電や120Hzのリフレッシュレート、1msの応答速度を備える。

新しいモニター「JN-IPS27G120U-HSPC6-W」は、4K(3840×2160)解像度を持ち、フルHDの約4倍の作業領域を提供する。映像表示の鮮明さを追求するこれまでの製品とは違い、スムーズなゲームプレイを可能にする120Hzのリフレッシュレートと1ms(MPRT)の応答速度を誇る。また、ホワイトカラーのディスプレイとスタンドが、爽やかでおしゃれな空間を演出し、デバイス全体の色調を統一するのに適している。

最大輝度400cd/m2のHDR400相当の明るさを持ち、sRGB100%の広色域に対応。高精細な画像を引き出すことで、ブルーレイやゲームのコンテンツをよりリアルに楽しむことが可能だ。さらに、PS5の4K:120Hz接続にも対応し、ゲーミングPCと同等のパフォーマンスを実現する。

KVM機能を備えることで、モニターに接続したキーボードやマウスをデスクトップPCとUSB-C接続のノートPCで瞬時に切り替えて使用可能。高さ調整機能を持つ多機能スタンドや、縦表示用のピボット、さらにはスイーベル(左右各30°)を搭載することで、多用途に対応する。

HDMI 2.1×2、DisplayPort 1.4、USB-C(65W給電)など多数の接続オプションを持ち、クリーンで整理されたワークスペースが可能になる。VESAマウント対応によりカスタマイズ性も高い。直販サイト、Amazon、楽天市場、Yahoo!ショッピングで購入可能だ。