MSI、RTX 50シリーズ搭載ゲーミングノートPCを19モデル発表｜Core Ultra 9×240Hzの最強構成も

エムエスアイコンピュータージャパンは2月12日、最新の「GeForce RTX 50 シリーズ Laptop GPU」を搭載したゲーミングノートPC、「2026年春モデル」を順次発売すると発表した。合計19モデルが登場し、ハイエンドからエントリーまで幅広く展開される。

目玉となるモデルのひとつ、「Vector 17 HX AI A2XW」は、Core Ultra 9 プロセッサー 275HXとGeForce RTX 5070 Ti Laptop GPUを搭載する17インチのハイエンドモデルだ。このPCは3Dモデリングや高度なAI処理を必要とする利用シーンでもパワフルなパフォーマンスを発揮するという。ディスプレイは240Hzのリフレッシュレートを持ち、視覚的な体験もまた快適だ。

また、Katana 17 HX B14Wは、デスクトップPC級の性能を備えたゲーミングノートで、Core i7 プロセッサー 14650HXを搭載している。大画面の17.3インチと240Hzのディスプレイを装備し、流暢なゲームプレイが可能である。

さらに、コンパクトなオプションとして、Katana 15 HX B14Wがある。15.6インチのサイズでWQHD×165Hzパネルを採用し、コンパクトながらも強力なパフォーマンスを発揮する。このモデルは、ゲーマーが幅広いシーンで求める機能を1台で満たす。