MSI、RTX 50シリーズ搭載ゲーミングノートPCを19モデル発表｜Core Ultra 9×240Hzの最強構成も

文●さとまさ　編集⚫︎ASCII

  • この記事をはてなブックマークに追加
  • 本文印刷
 

　エムエスアイコンピュータージャパンは2月12日、最新の「GeForce RTX 50 シリーズ Laptop GPU」を搭載したゲーミングノートPC、「2026年春モデル」を順次発売すると発表した。合計19モデルが登場し、ハイエンドからエントリーまで幅広く展開される。

　目玉となるモデルのひとつ、「Vector 17 HX AI A2XW」は、Core Ultra 9 プロセッサー 275HXとGeForce RTX 5070 Ti Laptop GPUを搭載する17インチのハイエンドモデルだ。このPCは3Dモデリングや高度なAI処理を必要とする利用シーンでもパワフルなパフォーマンスを発揮するという。ディスプレイは240Hzのリフレッシュレートを持ち、視覚的な体験もまた快適だ。

　また、Katana 17 HX B14Wは、デスクトップPC級の性能を備えたゲーミングノートで、Core i7 プロセッサー 14650HXを搭載している。大画面の17.3インチと240Hzのディスプレイを装備し、流暢なゲームプレイが可能である。

　さらに、コンパクトなオプションとして、Katana 15 HX B14Wがある。15.6インチのサイズでWQHD×165Hzパネルを採用し、コンパクトながらも強力なパフォーマンスを発揮する。このモデルは、ゲーマーが幅広いシーンで求める機能を1台で満たす。

■関連サイト

MSI トップへ

過去記事アーカイブ

2026年
01月
02月
2025年
01月
02月
03月
04月
05月
06月
07月
08月
09月
10月
11月
12月
2024年
01月
02月
03月
04月
05月
06月
07月
08月
09月
10月
11月
12月
2023年
01月
02月
03月
04月
05月
06月
07月
08月
09月
10月
11月
12月
2022年
01月
02月
03月
04月
05月
06月
07月
08月
09月
10月
11月
12月
2021年
01月
02月
03月
04月
05月
06月
07月
08月
09月
10月
11月
12月
2020年
01月
04月
05月
06月
07月
08月
09月
10月
11月
12月
2019年
01月
02月
03月
04月
05月
06月
07月
08月
09月
10月
11月
12月
2018年
01月
02月
03月
04月
05月
06月
07月
08月
09月
10月
11月
12月
2017年
01月
03月
05月
06月
07月
09月
10月
11月
2016年
01月
03月
05月
06月
09月
11月
2015年
01月
03月
04月
06月
2014年
05月
06月
09月
10月
11月