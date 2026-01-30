約1.6kgでRTX 4050搭載！ MSI新型ゲーミングノート「Cyborg-14 A13VE-3302JP」登場

文●さとまさ　編集⚫︎ASCII

　エムエスアイコンピュータージャパンは2月10日、最新技術を駆使したハイスペックゲーミングノート「Cyborg-14-A13VE-3302JP」を順次販売開始すると発表した。価格は19万9800円。

　「Cyborg-14-A13VE-3302JP」は、ゲーミングからクリエイティブ作業まであらゆる用途に対応するハイパフォーマンスモデルだ。約1.6kgの軽量でコンパクトながら、144HzのWUXGAディスプレイを搭載し、幅広い作業を快適にこなす。DLSSやレイトレーシングに対応するGeForce RTX 4050 Laptop GPUと、10コア構成のCore i7-13620Hプロセッサーが、プレイ中のゲームや映像編集をまるでプロのように処理可能にしている。

　高性能なスペックに加え、USB3.2 Gen2 Type‑C、USB3.2 Gen1 Type‑A、HDMIポート、有線LAN端子を備えており、外部ディスプレイや周辺機器の接続もスムーズである。場所を選ばないコンパクトさと拡張性の高さが特徴のこのノートPCは、オフィスでも自宅でも利用しやすい。

