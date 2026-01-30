MSI、縦回転対応スタンド搭載の27型IPSモニター発表　144Hzで作業効率アップ

文●さとまさ　編集⚫︎ASCII

  • この記事をはてなブックマークに追加
  • 本文印刷
 

　エムエスアイコンピュータージャパンは、2月26日より新しいビジネス向けモニター「PRO MP275PG E14」を発売する。この27インチモニターは、リフレッシュレート144Hzの高画質IPSパネルを採用しており、優れた視覚体験を提供するとしている。価格は2万7300円。

　PRO MP275PG E14は、職場や作業環境に革新をもたらす多機能モニターだ。モニターは大画面の27インチサイズで、144Hzのリフレッシュレートによりスムーズな映像体験を提供。広視野角178°のIPSパネルにより、色の変化が少なく、さまざまな角度から見ても同じ色彩を楽しむことができるという。また、高性能スタンドを備えており、上下の高さ調整や90°の回転が可能で、縦向きのコンテンツにも対応している。

　モニターにはスピーカー機能も内蔵されており、外部スピーカーが不要なため、机の上をすっきりとした状態に保つことができる。さらに、スマートフォンスタンドが台座部分に設けられており、通知や着信を見逃す心配が少ない設計だ。

　他にも、多くの機能が魅力の「PRO MP275PG E14」は、アンチフリッカーやブルーライトカット、ノングレアパネルなど、目に優しい設計も特徴の一つだ。VESAプレートにより、ミニPCを取り付けることが可能で、MSI製PCの電源と連動する「MSI Power Link」機能も利用できる。

　エムエスアイは、この新製品を通じて、オフィスワークにおける作業効率と利便性の向上を目指している。日々のビジネスシーンをより快適にするモニターをぜひその目で確かめてほしい。 

■関連サイト

MSI トップへ

過去記事アーカイブ

2026年
01月
02月
2025年
01月
02月
03月
04月
05月
06月
07月
08月
09月
10月
11月
12月
2024年
01月
02月
03月
04月
05月
06月
07月
08月
09月
10月
11月
12月
2023年
01月
02月
03月
04月
05月
06月
07月
08月
09月
10月
11月
12月
2022年
01月
02月
03月
04月
05月
06月
07月
08月
09月
10月
11月
12月
2021年
01月
02月
03月
04月
05月
06月
07月
08月
09月
10月
11月
12月
2020年
01月
04月
05月
06月
07月
08月
09月
10月
11月
12月
2019年
01月
02月
03月
04月
05月
06月
07月
08月
09月
10月
11月
12月
2018年
01月
02月
03月
04月
05月
06月
07月
08月
09月
10月
11月
12月
2017年
01月
03月
05月
06月
07月
09月
10月
11月
2016年
01月
03月
05月
06月
09月
11月
2015年
01月
03月
04月
06月
2014年
05月
06月
09月
10月
11月