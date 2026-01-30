MSI、縦回転対応スタンド搭載の27型IPSモニター発表　144Hzで作業効率アップ

エムエスアイコンピュータージャパンは、2月26日より新しいビジネス向けモニター「PRO MP275PG E14」を発売する。この27インチモニターは、リフレッシュレート144Hzの高画質IPSパネルを採用しており、優れた視覚体験を提供するとしている。価格は2万7300円。

PRO MP275PG E14は、職場や作業環境に革新をもたらす多機能モニターだ。モニターは大画面の27インチサイズで、144Hzのリフレッシュレートによりスムーズな映像体験を提供。広視野角178°のIPSパネルにより、色の変化が少なく、さまざまな角度から見ても同じ色彩を楽しむことができるという。また、高性能スタンドを備えており、上下の高さ調整や90°の回転が可能で、縦向きのコンテンツにも対応している。

モニターにはスピーカー機能も内蔵されており、外部スピーカーが不要なため、机の上をすっきりとした状態に保つことができる。さらに、スマートフォンスタンドが台座部分に設けられており、通知や着信を見逃す心配が少ない設計だ。

他にも、多くの機能が魅力の「PRO MP275PG E14」は、アンチフリッカーやブルーライトカット、ノングレアパネルなど、目に優しい設計も特徴の一つだ。VESAプレートにより、ミニPCを取り付けることが可能で、MSI製PCの電源と連動する「MSI Power Link」機能も利用できる。

エムエスアイは、この新製品を通じて、オフィスワークにおける作業効率と利便性の向上を目指している。日々のビジネスシーンをより快適にするモニターをぜひその目で確かめてほしい。