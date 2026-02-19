買ったときはあんなにときめいたけど……使わなくなったコスメは500円クーポンにして新たなときめきに変えちゃおう！

文●風都ナツメ（LoveWalker編集部）

新丸ビル3階アトリウムで開催する「コスメ下取りキャンペーン」

　肌に合わなくなった口紅や使いきれないアイシャドウなど、どうしたらいいのか分からないコスメたち。我が家にもありますが、みなさん、どうしてます？　そんなコスメは新丸ビル3階に持ち込みましょう！　3月6日（金）と7日（土）に、「コスメ下取りキャンペーン」を行いますよ！

自宅のコスメを整理するチャンス

　2025年秋に開催し好評だったキャンペーンが復活。不要なコスメを持参すると、合計1,000名様に丸ビル・新丸ビルの丸の内ポイントアプリ対象店舗で使える500円クーポンをプレゼントします。

　回収した不要コスメはクレヨンやアクリル絵の具などの画材に生まれ変わり、福祉作業施設やSDGs関連イベント運営団体、若手アーティストなどに提供します。なお、回収できないコスメもあるのでご注意！

コスメ下取りキャンペーン
開催日時：2026年3月6日(金)・7日(土) 各日11:00～　
　　　　　※各日先着500名様、定員に達し次第終了
開催場所：新丸ビル3Fアトリウム
※お一人様1回限り、下取り点数に制限なし。但し、下取り点数にかかわらずクーポンの取得は1枚まで
※クーポンの取得・利用には、丸の内ポイントアプリのダウンロード・登録が必要です。
※クーポン有効期限：2026年3月25日(水)まで
※丸ビル・新丸ビルの丸の内ポイント対象店舗にて１会計1,500円（税込）以上で利用可能

文 / 風都ナツメ（LoveWalker編集部）

東北出身。
居酒屋や旅先では初めて見る郷土料理や海外メニューを頼みがち。

