やった！カップヌードル「謎肉orカニカマ」55％増量の「今だけ」シリーズ発売

日清食品は「カップヌードル 今だけ謎肉・カニカマ増量」シリーズ4品を、2月23日に数量限定で発売します。希望小売価格はいずれも通常と同じく254円。

カップヌードル4品に「今だけ謎肉・カニカマ増量」

即席麺ブランド「カップヌードル」の発売55周年を記念したシリーズ商品です。

「カップヌードル 今だけ謎肉・カニカマ増量」シリーズでは、「カップヌードル」「カップヌードル カレー」「カップヌードル チリトマトヌードル」の3品で謎肉を、「カップヌードル シーフードヌードル」ではカニカマを、それぞれ通常品と比較して約55％増量しています。

パッケージには、それぞれの具材をイメージしたキャラクターをあしらい、増量された具材が目を引くデザインに仕上げています。

▲カップヌードル 今だけ謎肉増量 254円

つるみのあるしなやかな麺に、ペッパーをきかせたしょうゆ味のオリジナルスープを合わせた一杯です。

具材には謎肉、大豆たん白入り豚ミンチ、たまご、エビ、ミンチポーク、ネギを使用し、今回の限定仕様では謎肉を約55％増量しています。

▲カップヌードル カレー 今だけ謎肉増量 254円

少し太めでしなやかな麺に、ポークや野菜のうまみを加えたカレースープを組み合わせています。具材は謎肉、ポテト、ニンジン、ネギで構成され、謎肉を約55％増量した仕様です。

▲カップヌードル シーフードヌードル 今だけカニカマ増量 254円

ポークをベースにあさりや野菜のうまみを加えたシーフードスープが特長です。具材にはカニカマ、キャベツ、イカ、たまご、ネギを使用し、今回の企画ではカニカマを約55％増量しています。

▲カップヌードル チリトマトヌードル 今だけ謎肉増量 254円

トマトの甘みと酸味にスパイスを加えたチリトマトスープを使用しています。具材は謎肉、トマト、キャベツ、コーン、インゲンで、謎肉を約55％増量しています。

謎肉派もシーフード派にとってもうれしい増量

定番と同じ価格なのもうれしい

今しか味わえない、インパクトも満足感も抜群の「カップヌードル」。 いずれも、数量限定のため、なくなり次第終了。

発売55周年という節目を感じさせる今回の企画は、食べ慣れた味を新鮮な気分で楽しむきっかけになりそう！ また希望小売価格は通常商品と変わらないので、気軽に手にとれそうです。



ぜひお店でチェックしてみてください。

※価格は税込み表記です。