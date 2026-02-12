ラーメン界隈で注目の“貝だし白湯”、明星「麺神」に登場。蛤・帆立・アサリの濃厚だし

明星は3月2日より、カップめんの新商品「明星 麺神カップ 蛤だしと帆立だし白湯ラーメン」を全国で発売します。内容量89g（めんは70g）で、価格は300円。

もっちりとした食感の極太麺を特長とした「明星 麺神カップ」シリーズより、近年注目を集めている「貝だし白湯ラーメン」に注目した商品が登場です。

蛤と帆立をメインに、アサリを加えた３種の貝だしのじんわりとしみる、貝の深い旨みが詰まった濃厚なスープが特徴。蛤と帆立が香る特製スープが別添えです。

麺は食べ応えのある極太ノンフライ麺。具材には、帆立の食感や味わいを再現した「ホタテ風つみれ」のほか、ねぎ、ごまを使用しています。なお、ホタテ風つみれは今回の商品の開発された具材です。

ラーメン界隈で注目の「貝だし白湯」がカップ麺に！

「明星 麺神カップ」は、ラーメン好きの間で話題となっているメニューを続々と取り上げて商品化してます。今回は「貝だし白湯ラーメン」に着目していますが、近年「貝だしラーメン」の中でも、白湯系の濃厚な貝だしラーメンを提供する店舗が続々と登場しているそうですよ。



トレンドともいえる「貝だし白湯ラーメン」がカップ麺で登場することで、気軽に味わえるのがうれしいです。蛤や帆立といった素材の組み合わせが、カップ麺でどのように表現されているのかも気になるところですね。

極太麺を特長とする麺神カップならではの食べ応えもありそうです。気になる人はチェックしてください！

※価格は税込み表記です。