完全メシ「ミラノ風ドリア」430円で登場！ちょっと高いけど気になる

日清食品は2月23日より、カップライス「完全メシ ミラノ風ドリア」を全国で発売します。内容量102g (ライス69g)で、価格は430円。

「完全メシ」は、ビタミン・ミネラルなど33種類の栄養素とおいしさのバランスを追求したシリーズで、今回、ファミリーレストランなどで幅広い世代に親しまれている"ミラノ風ドリア”を、ラインナップに加えます。



肉の濃厚なうまみとトマトの程よい酸味をきかせたソースに、パルメザンチーズとエメンタールチーズの2種のチーズを溶け込ませた、まろやかでコクのある味わいを特徴が特徴。チーズをオーブンで焼いたような、香ばしい風味が広がるといいます。



熱湯5分で湯戻りする、ふっくらとしたごはんを使用。さらに、具材として肉ミンチ、タマネギ、ニンジンなどが入っています。

人気の「ミラノ風ドリア」が完全メシに！

1食430円だけど気になる

なお、本商品は「一般社団法人 日本最適化栄養食協会」より、主要な栄養素がバランスよく調整された「最適化栄養食」として認証を受けています。



ファミレスでおなじみの「ミラノ風ドリア」が完全メシのカップライスに登場。ドリアというと、こってりした味わいといったイメージがありますが、栄養バランスに気を遣った商品ということで、罪悪感少なくいただけそうです。

値段は1食430円（希望小売価格）と即席のカップライスとしては少し高値に感じますが、普段の栄養バランスが気になる人や、筋トレ中の人にいいかもしれないですね！

※価格は税込み表記です。