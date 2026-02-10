食べ放題45分→60分に延長！から揚げやパスタを好きなだけ！"急行"コースが延長

ニラックスが運営するブッフェレストラン（対象店舗）にて、通常45分制の「エキスプレスコース」を60分に延長する期間限定キャンペーンを、2月9日から23日まで実施しています。利用料金は据え置きです。

お手頃食べ放題拡大

45分→60分に！

「エキスプレスコース」は短時間で手軽にブッフェを楽しめる45分制のコースとして、「グランブッフェ」「ザ ブッフェ「エクスブルー」などの店舗を中心に展開されていました。

今回のキャンペーンでは、和洋中のブッフェ料理が60分間食べ放題となり、通常より15分長く利用を楽しめます。



店内仕込みのから揚げや、定番メニューとして親しまれているパスタやピザのほか、トッピングを選んで楽しめるうどんやラーメンなど、幅広いメニューを用意。デリやサラダの提供内容は店舗ごとに異なります。



なお、エキスプレスコースは、ドリンク、オーダーメニュー、デザートは対象外です。

エキスプレスコースの料金は店舗ごとに異なり、ほかの割引やクーポン、キャンペーンとの併用はできません。実施期間は予告なく変更される場合があります。

■実施店舗

・グランブッフェ イオンモール盛岡南

・ブッフェ ザ フォレスト 三井アウトレットパーク入間

・ザ ブッフェ ニューマーケット イオンレイクタウン越谷

・ブッフェ＆デザート デリシュー イオンモール成田

・ブッフェ ザ フォレスト ららぽーと TOKYO-BAY

・グランブッフェ イオンモール千葉ニュータウン

・ザ ブッフェ ニューマーケット イオンモールむさし村山

・グランブッフェ ららぽーと 豊洲

・ザ ブッフェ ダイナー ららぽーと海老名

・グランブッフェ アリオ橋本

・ブッフェ エクスブルー ららぽーと横浜

・ブッフェレストラン フェスタガーデン 横浜ワールドポーターズ

・ザ ブッフェ ニューマーケット 京急上大岡

・エクスブルー ザ ブッフェ ラゾーナ川崎プラザ

・ザ ブッフェニューマーケット イオンモール新潟亀田インター

・エクスブルー ザ ブッフェ ららぽーと愛知東郷

・ナチュラルブッフェ てとてファーム mozoワンダーシティ

・ブッフェ フォールームス あべのキューズモール

・ザ ブッフェ ガーデン 阪急西宮ガーデンズ

・ブッフェレストラン フェスタガーデン イオンモール熊本

・グランブッフェ イオンモール鹿児島

15分の余裕はうれしい

短時間で楽しめる食べ放題「エキスプレスコース」が60分に拡大されるのはうれしいですね。これまで時間が気になっていた人も、少し余裕を持って料理を選べそうです。

エクスプレス＝急行列車の颯爽としたイメージがありますが、少しスピードを落としてゆっくり楽しみたい時もありますよね。いつもよりゆったりと楽しめるこの機会に、立ち寄ってみては？

※価格は税込み表記です。