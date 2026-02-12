白髪ねぎどっさりで爽快！定番「鶏塩うどん」が進化、ガーリック別添えでガツン

なか卯は2月18日11時より「たっぷり白髪ねぎ鶏塩うどん」（並：680円）を販売する。

味わい方いろいろ「たっぷり白髪ねぎ鶏塩うどん」

丼ぶりと京風うどんを展開する「なか卯」が、この時期にぴったりな一杯を発売する。

▲「たっぷり白髪ねぎ鶏塩うどん」（並：690円、大：790円）

「たっぷり白髪ねぎ鶏塩うどん」は、なか卯の人気商品「鶏塩うどん」にシャキシャキ食感の白髪ねぎをたっぷりトッピングした商品。

スープは関西風のうどんだしに、コクのある鶏油(チーユ)やニンニクをきかせた“藻塩の塩だれ”を加え、コク深い味わいに仕上げている。鶏の旨みがたっぷり詰まったスープと柔らかい鶏肉、食感の良い白髪ねぎが織りなす、やみつきになる味わいだという。

好みで別添えのペッパーガーリックをかけると、ニンニクの風味がより加わり、パンチのある味わいへの変化も楽しめる。

▲「食べラー白髪ねぎ鶏塩うどん」（並：780円、大：880円）

同時に、「たっぷり白髪ねぎ鶏塩うどん」に食べるラー油を加えて食べる「食べラー白髪ねぎ鶏塩うどん」も販売。ザクザク食感の食べるラー油が、鶏塩うどんに旨辛な味わいをプラスし食欲をかき立てるという一杯。

寒い時期に嬉しい

なか卯の人気メニュー「鶏塩うどん」をアレンジしたメニューが登場。味変も可能だというから、さまざまな楽しみ方ができるのも嬉しい！

▲「鶏塩うどん」（並：590円、大：690円）

※定番商品

まだまだ寒いこの時期にぴったりの一杯、味わってみては。

（※文中の価格はすべて税込）