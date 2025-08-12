ゲーム  >  カイロソフト、新作「魔王城ものがたり」の売れ行きにビックリ「この時代に有料スマホゲームが…!?」

2025年08月12日 17時00分更新

文● Zenon／ASCII

　カイロソフトは新作タイトルとして、暗黒のダンジョン建設シミュレーションゲーム「魔王城ものがたり」を8月5日に配信開始した（iOS版は8月7日）。価格は1000円となる。

　これについて公式が8月11日、「この時代に有料スマホゲームが発売5日でAndroid版が5000ダウンドーロですって!?」と売れに売れている状況を驚きとともに投稿している。

　というのも、最近のスマホゲームは無料（アイテム課金）が主流。有料の買い切りゲームは少数派で、よほどヒットしないと見向きもされない市場だ。

　が、そこはドット絵SLGに信頼と実績のあるカイロソフト。根強いファンが買い支えるほか、2024年8月に発売した「ドラえもんのどら焼き屋さん物語」などで知り、同社のゲームの面白さに気付いたファンも多いのではないだろうか。

ちなみに記事執筆現在。Google Playの有料ランキングで1位の座に君臨中、スゴい！

　今回の新作はダンジョン経営シミュレーション。プレイヤーは魔王側になり、自由にダンジョンを作って、モンスターや罠を配置し、魔王城の防衛に知恵を絞ることになる。ゲームが進むとモンスター同士の「合体」もできるようになるという。なんともココロ踊るゲーム内容だ。

極悪なダンジョンを作って、なまいきな冒険者ドモを撃退しましょうぞ！

　ユーザーからは「めちゃめちゃ面白い」「矢と岩が飛び交うクソみたいなエリア作った。楽しい」「魔物より罠のほうが強いぞ！」「入社したくなるスルメゲー」「気付いたら3周目」と、ドハマりする好評の声が続出。現在はスマホ版しかないが、いずれPCやSwitch版なども配信されると思われる。そちらの続報にも期待したい。

【ゲーム情報】

タイトル：魔王城ものがたり
ジャンル：ダンジョン建設シミュレーション
配信：カイロソフト
プラットフォーム：iOS／Android
配信日：配信中（2025年8月5日）
価格：1000円（アプリ内課金なし）

©KAIROSOFT CO.,LTD. All Rights Reserved.

■関連サイト

