あの頃、ゲーセンに通った人へ。SwitchでよみがえるNEOGEO名作たち

こんにちは。ファミリーコンピュータと同い年、ゲームとガジェットを愛するASCII編集部のオールドルーキー、西川と申します。

私の趣味はゲーム収集で、メガCDの全タイトル（116本）とXBOX360の全タイトル（725本）をコンプリートしています。昨今、懐かしさやシンプルさを求める層が増えているのか、レトロゲームの価格が高騰しているようです。収集したものを売るつもりはないのですが、所有しているレトロゲームの“価値が上がる”という状況を目の当たりにしている今日この頃です。

そんな私が今回オススメしたいゲームタイトルは、「アケアカNEOGEO セレクション Vol.10」です。パッケージ版の参考価格は5,940円ですが、今なら8%オフの5,471円でAmazonから購入できます。

レトロゲーム人気の影響もあってか、リメイクや過去のシリーズタイトル数本をまとめたコレクションが多く発売されています。

最新ゲーム機で懐かしのゲームが蘇るのは非常に嬉しいことです。ゲームによってはどこにも移植されていないから価値があるという物もあり、魅力を伝えようにもプレイする環境がないという事態もあるからです。

「アケアカNEOGEO セレクション Vol.10」に収録されている10本のゲームも、今では現物を入手するのは中々に困難。

収録タイトルの一つ「戦国伝承２」は有名な中古ゲーム販売店だと、26,500円になっています。私が約20年前に購入した時は3,000円ぐらいでした。もちろん「売って儲けよう」という気持ちはないのですが、年月が経ってそこまで価値が変わるのかと、なんだか不思議な思いもあります。

レトロゲームコレクターのみならず、コレクターでない方も、名作が詰まっている「アケアカNEOGEO セレクション Vol.10」をぜひ遊んでみてください。でも、これが20年後にレアなソフトになっていたらどうしよう……。

＜収録タイトル＞/THE KING OF FIGHTERS '97/リアルバウト餓狼伝説2 ～THE NEWCOMERS～/2020年スーパーベースボール/サムライスピリッツ零SPECIAL/メタルスラッグ 3/ステークスウィナー/戦国伝承2/ガッポリン/NINJA MASTER'S ～覇王忍法帖～/マジカルドロップ３