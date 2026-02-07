メカニカルキーボードは油断をしているとホコリがたまる

そこでキーボード用の“ハケ”を衝動買い

昔はモバイルPCを抱えて、喫茶店や出先で原稿を書くことが多かった“モバイルワーカー”の筆者だが、ここ20年ほどはメインPCを省スペースのデスクトップに切り替え、35インチ級のワイド曲面ディスプレイの前で腰を据えて書くスタイルが中心になった。

モバイルPCとデスクトップPCの違いは山ほどあるが、筆者の体感で最も差が大きいのは、やはりキーボードである。

ただ、薄型ノートのキーボードは密閉度が高いが、打鍵感に恵まれたデスクトップ用メカニカルキーボードは、構造的にどうしてもチリやホコリが入り込みやすい。そこで今回ご紹介するのは、そんな日々のメンテナンスに効きそうな、世田谷電器の大型キーボード用ハケ「HAKETE」（はけて）という逸品だ。

筆者が日常で愛用しているのは、Cherryの緑軸スイッチを搭載した台湾TEXのトラックポイント付きメカニカルキーボードだ。キーストロークは深く、打鍵圧も重い。軽快さよりも「打った」という手応えを優先したい筆者にとっては、長年の相棒である。しかし、そんなメカニカルキーボードには宿命がある。キーの隙間が広く、内部が“風通し抜群”であるがゆえに、チリやホコリが溜まりやすいのだ。

しばらく使っていると、キースイッチの隙間から見えるホコリ、そして時折まぎれ込む謎のゴミが気になってくる。筆者もこれまで、ハケ機能を含むPC掃除ツールや、キーボード掃除ブラシをいくつか購入してきた。

その中で一番気に入っていたのが、キーボードメーカーFILCOのコンパクトなブラシだ。持ち手が木製で質感がよく、道具としての“気分”は最高である。ただ、実際の掃除効率は別問題だった。小型ゆえに、一気に掃ける面積が狭く、どうしても作業が細切れになる。キーボード掃除は気分転換にはなるが、時間はそこそこ取られる。

そんな折、いつもの秋葉原回遊の途中で立ち寄ったのが、東京ラジオデパート1階奥にある「東映無線・テクノハウス東映」である。そこで見つけたのが、毛幅がFILCO製の4～5倍はありそうな、堂々たるサイズのハケだった。迷う理由はない。値札は980円。筆者は速攻で衝動買いした。

実物は正直デカかった しかし、それが効果を発揮する

実物を手に取ると、そのサイズ感は想像以上だ。毛の長さは約60mm、毛幅は110～120mm級。とにかくデカい。しかも毛先は綺麗に揃えられ、細く、しなやかで柔らかい。

キーボード掃除は「ゴシゴシこする」よりも「隙間に入り込む」ことが重要だが、この60mm級の長さが効く。キーキャップの縁、スイッチの周囲、そして内部に溜まったホコリを“引っかく”のではなく、毛先が滑り込みながら掻き出していく感覚がある。

さらに毛幅が広いことで、一回のストロークで複数列を一気に掃ける。これは気持ちよさ以上に、掃除の効率を押し上げる性能だ。

とはいえ、道具は使ってみてこそ評価できる。そこで筆者は、毎日使っているのにもう1年近く大掃除をしていないもっとも使用しているTEX社の大型キーボードの「Shinobi」で実験することにした。

メカニカルキーボードは専用プラーでキーキャップを外し、さらにキースイッチまで外せば完璧な清掃が可能である。しかし作業は面倒で時間もかかる。結果として「わかっているが放置する」という未来が待っている。そこで今回は、分解しないまま“マンションで言う大規模修繕ではなく大掃除”という感覚で攻めることにした。

方法はシンプルだ。テーブルの上に白い紙を敷き、掃き出されたゴミを受け止めつつ成果を可視化する。その上でキーボードを逆さに持ち、下側からHAKETEで天井のホコリを落とすようにゴシゴシする。