AI生成・動画編集にも強い！ FRONTIER決算セールの最新ゲーミングPCを見逃すな

文●さとまさ　編集⚫︎ASCII

　FRONTIERダイレクトストアは、2月6日から2月13日15時まで「猛烈！大決算セール」を開催する。このセールでは特に「Core Ultra 7 265KF」と「GeForce RTX 5070 Ti」を搭載したFRGHLB860/WS0205が注目株で、価格は379,800円だ。AI生成、ゲーム、動画編集など、多目的に活用できるモデルとなっている。FRONTERの直販サイトにアクセスして詳細情報を確認できる。

　一方で、「Core Ultra 5 225F」と「GeForce RTX 5060 Ti」を搭載するFRGKB860/WS0206/NTKも販売され、価格は249,800円と、コストを抑えつつ高性能を実現する。これはゲーミング初心者にとって理想的な選択肢となっている。FRONTIERでは計18機種のゲーミングPCを決算期限定の特価で提供しており、その中からお気に入りを見つけることができるだろう。

　また、AMD Ryzen 7 5700Xを搭載したFRGHLB550/WS0105/NTKは219,800円、AMD Ryzen 7 9800X3Dを搭載したFRGHLMB650/WS12100は399,800円といった機種もラインナップに名を連ねている。全てのモデルには最新のWi-FiとBluetoothが搭載され、最適な通信環境を提供する。

　FRONTIERダイレクトストアでは、セール期間中に多様なオプションから選ぶことができ、興味のある人はぜひ、セール会場を訪れてみてほしい。完売次第商品の入れ替えや価格の変更が行われる可能性があるため、お早めに決断することをおすすめする。

