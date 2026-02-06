M1 Max×64GB×1TBの中古MacBook Proが189,800円！ 決算セール第2弾の目玉をチェック

インバースネットは、2月6日18時から2月20日までの期間に「決算セール第2弾」をショップインバースの各店舗で開催する。札幌店、名古屋店、日本橋1号店、秋葉原2号店、高田馬場店での取り扱いだ。同セールでは、多くの「超お買い得品」が揃い、中でもApple MacBook Proが注目のアイテムとなっている。価格は189,800円で、動画編集をはじめとしたクリエイティブな作業に最適だという。

セールの目玉商品となるのは、中古のMacBook Pro 16インチ2021年モデルだ。このモデルは、AppleのM1 Maxチップを搭載し、メモリ64GBとSSD 1TBを備える。画面解像度は3456×2234で、鮮やかな視覚体験を提供する。無線LANも搭載しており、インターネット接続も快適に行える。

注意点としては、MacBook Proの購入は「お一人様一台限り」となること、バッテリーの保証が対象外であることなどが挙げられる。興味のある人は、早めに店舗に足を運んでみることをお勧めする。