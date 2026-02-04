このページの本文へ

2月5日発売

吉野家、ボリュームで殴りに来た！あの“超特盛”スタミナ丼が復活！「超特盛祭」はじまる

2026年02月04日 17時40分更新

文● ナカムラ

「スタミナ超特盛丼」が復活！

　牛丼チェーン 吉野家は「超特盛祭」を2月5日11時から2月19日15時までの期間開催し「スタミナ超特盛丼」を復活販売します。

　あわせて対象となる「超特盛」メニューを100円引きで提供します。

吉野家　超特盛祭
「超特盛」メニューの復活＆「超特盛」割引

　吉野家で「超特盛」を対象としたキャンペーンです。

　同チェーンでは、「牛丼」など定番丼メニューに大盛、特盛を超えた「超特盛」サイズを用意しており、今回は対象となる超特盛メニューを税込価格から100円引きで提供します。店内飲食に加え、持ち帰りにも対応します。

　定番の牛丼超特盛をはじめ、豚丼超特盛、牛カルビ丼超特盛、にんにくマシマシから揚げ超特盛丼などが割引の対象です。

　また、過去に好評だった「スタミナ超特盛丼」もキャンペーンにあわせて再登場します。牛煮肉と牛カルビ肉に背脂を加え、食べ応えを重視した商品です。別添の「にんにくマシマシだれ」を合わせることで、にんにくの風味をさらにプラスできます。追い飯付き。

＜対象商品例＞

にんにくマシマシから揚げ超特盛丼 店内1161円→1061円　※持ち帰りは1140円→1040円

【復活】スタミナ超特盛丼 店内1271円→1171円　※持ち帰りは1248円→1148円

■超特盛祭概要
実施期間：2月5日11時～2月19日15時
実施店舗：全国の吉野家店舗（一部店舗を除く）
対象商品（店内飲食・テイクアウト対象）
・各種牛丼超特盛・各種豚丼超特盛・各種牛カルビ丼超特盛
・スタミナ超特盛丼・にんにくマシマシから揚げ超特盛丼
内容：対象商品を税込価格から100円引き

牛煮肉×牛カルビ肉×背脂「スタミナ超特盛丼」が復活

　今回のキャペーンでは、かつて話題になった背徳感マシマシの「スタミナ超特盛丼」が復活します。別添の「にんにくマシマシだれ」を加えて、パンチとともに楽しめる一杯。100円引きでも1000円超えますが、ガッツリ食べたい時に魅力的です。

　ほかにも、定番の牛丼の「超特盛」なども割引。この機会に吉野家の「超特盛」に挑戦してみるのもいいのでは！

　2月19日15時までの期間限定です？

※価格は税込み表記です。

