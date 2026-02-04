吉野家、ボリュームで殴りに来た！あの“超特盛”スタミナ丼が復活！「超特盛祭」はじまる

牛丼チェーン 吉野家は「超特盛祭」を2月5日11時から2月19日15時までの期間開催し「スタミナ超特盛丼」を復活販売します。

あわせて対象となる「超特盛」メニューを100円引きで提供します。

吉野家 超特盛祭

「超特盛」メニューの復活＆「超特盛」割引

吉野家で「超特盛」を対象としたキャンペーンです。



同チェーンでは、「牛丼」など定番丼メニューに大盛、特盛を超えた「超特盛」サイズを用意しており、今回は対象となる超特盛メニューを税込価格から100円引きで提供します。店内飲食に加え、持ち帰りにも対応します。

定番の牛丼超特盛をはじめ、豚丼超特盛、牛カルビ丼超特盛、にんにくマシマシから揚げ超特盛丼などが割引の対象です。



また、過去に好評だった「スタミナ超特盛丼」もキャンペーンにあわせて再登場します。牛煮肉と牛カルビ肉に背脂を加え、食べ応えを重視した商品です。別添の「にんにくマシマシだれ」を合わせることで、にんにくの風味をさらにプラスできます。追い飯付き。



＜対象商品例＞

■超特盛祭概要

実施期間：2月5日11時～2月19日15時

実施店舗：全国の吉野家店舗（一部店舗を除く）

対象商品（店内飲食・テイクアウト対象）

・各種牛丼超特盛・各種豚丼超特盛・各種牛カルビ丼超特盛

・スタミナ超特盛丼・にんにくマシマシから揚げ超特盛丼

内容：対象商品を税込価格から100円引き

牛煮肉×牛カルビ肉×背脂「スタミナ超特盛丼」が復活

今回のキャペーンでは、かつて話題になった背徳感マシマシの「スタミナ超特盛丼」が復活します。別添の「にんにくマシマシだれ」を加えて、パンチとともに楽しめる一杯。100円引きでも1000円超えますが、ガッツリ食べたい時に魅力的です。



ほかにも、定番の牛丼の「超特盛」なども割引。この機会に吉野家の「超特盛」に挑戦してみるのもいいのでは！

2月19日15時までの期間限定です？

※価格は税込み表記です。