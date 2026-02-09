スシロー×きまぐれクック「びん長まぐろ」120円～！創作すし＆スイーツが登場

スシローは2月9日より、魚捌き系YouTuber「きまぐれクック」が監修したコラボレーション商品の第2弾を、全国の店舗で販売します。

今回の企画では、創作すし2種類と、ゆずを使ったスイーツ1種類をラインアップします。いずれも数量限定で、予定数に達し次第終了となります。

きまぐれクックは、巨大魚や珍しい魚を捌く動画で国内外から注目を集めているYouTuberです。2025年に実施された第1弾コラボでは、びん長まぐろを使った創作すしが話題となりました。

第2弾となる今回は、スシローの依頼を受け、びん長まぐろの新たな食べ方を探ることをテーマに開発が進められたといいます。

▲きまぐれクック監修 煮切り醤油漬けびん長とろろのせ 120円～

煮切り醤油で漬けにしたびん長まぐろに、昆布とだしを合わせたとろろとねぎをのせた一皿です。びん長まぐろは店内で解凍や切りつけを行い、昆布のうまみを加える工程を取り入れています。

▲きまぐれクック監修 ボイル本ずわい蟹 柚子胡椒かにみそ 360円～

ボイルした本ずわい蟹に、かにみそと柚子胡椒を混ぜたトッピングを合わせています。柚子胡椒の香りと辛み、かにみそのコクを組み合わせた構成です。

▲きまぐれクック監修 おさかなパフェ～ゆず味仕立て～ 400円～

シャーベット、ゼリー、ムース、マーマレードにゆずを使用したパフェです。魚が泳いでいるような見た目が特徴で、柑橘をテーマにした構成となっています。

このほか、1月21日から販売されている第1弾の監修商品3種類も、引き続き提供されています。いずれの商品も、持ち帰り専門店スシロー To Goや京樽・スシローでは取り扱いがありません。

▲きまぐれクック監修 煮切り醤油漬けびん長オクラのせ 120円～

▲きまぐれクック監修 煮切り醤油漬けびん長キムチマヨのせ 120円～

▲きまぐれクック監修 天然〆さば梅おろしのせ 180円～

前回話題のコラボが再び！

魚を知り尽くしたYouTuber「きまぐれクック」が監修した商品という点が、今回のコラボの大きな見どころです。特に「煮切り醤油漬けびん長とろろのせ」は、「びん長まぐろ」の可能性を追求した、挑戦的なメニューとなっています。

おすしだけでなくスイーツまでラインアップされているのもポイントです。ファンはもちろん、話題のコラボを気軽に楽しみたい人もぜひお試しを！

※価格は税込み表記です。