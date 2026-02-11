これは買い！カフェ・ベローチェの「黒ねこ」3点グッズが"猫の日"に向け登場 かわいい～

カフェ・ベローチェは「猫の日」記念キャンペーンとして、グッズ3点セット「黒ねこまみれ2026」（3800円）を2月19日より数量限定で発売する。

「黒ねこまみれ2026」グッズが登場

「黒ねこまみれ2026」は、黒ねこマルチポーチ、黒ねこA4マルチケース、黒ねこマスキング付箋のオリジナルグッズの3点セット。

カフェ・ベローチェを利用する学生やビジネスパーソンをはじめ、幅広い方に向けて機能性とデザイン性の両立を目指して企画したそう。

黒ねこマルチポーチは、マチが6cmと厚みがあり、収納力は抜群。180度大きく開く設計のため、中身をひと目で確認できる。

チャック付きのメッシュ仕切りも備えており、充電ケーブルなどのガジェット類の収納はもちろん、文房具や旅行用のメイクポーチとしても活躍する。



さらに、サイドにはケーブルを通せるケーブルポート付き。モバイルバッテリーを収納したままスマートフォンを充電でき、外出先でも便利に使うことができる。

黒ねこA4マルチケースは、A4サイズのクリアファイルに加え、13～14インチのノートPCが収納可能。

内側は中身が見やすいメッシュ仕様で、書類やPC周辺アイテムをすっきり整理できる。

どちらのアイテムも、黒ねこの耳としっぽをあしらい、細部までこだわったデザインに仕上げている。

黒ねこマスキング付箋は、かわいい黒ねこが描かれた付箋。縦約12cm×横約5.5cm。

＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿

「黒ねこまみれ2026」

①黒ねこマルチポーチ（幅約17cm×縦約12cm×マチ約6cm）

②黒ねこA4マルチケース（幅約25.5cm×高さ約35cm）

③黒ねこマスキング付箋（縦約12cm×横約5.5cm）

・価格 ：3800円

・販売場所/開始日時：2月19日より全国の店舗で、同日20時よりオンラインストアで販売開始

・オンラインストアURL：https://www.onlinestore-c-united.com/

※店舗販売分もオンラインストア販売分も、数量限定のため在庫が無くなり次第終了

毎日使えそうでいいね！

カフェ・ベローチェでは2月5日より猫の日キャンペーンを開催中。第一弾のエコバッグに続いて、第二弾となる今回は3種のグッズが登場する。



実用性の高さが嬉しい3点セット。ポーチとケースは、尻尾がついていて見た目にとってもかわいい。猫好きの方は必見！



在庫がなくなり次第販売は終了してしまうので、チェックはお早めに。

（※文中の価格はすべて税込）