1貫あたり約68円！コスパ＆ボリュームの「超たっぷりフェア」が平日限定で

小僧寿しでは2月9日～13日、16日～20日の期間限定で「超たっぷりフェア」を開催し、全9種の「超たっぷり」の盛り合わせ商品を販売中。

小僧寿しの「超たっぷりフェア」

持ち帰り寿司の「小僧寿司」の平日限定フェア。今回、20貫で1350円の盛り合わせを用意。



「超たっぷり」盛りでは、「まぐろ」「サーモン」「えび」など、メインのネタが10貫と“たっぷり”盛り込まれ、こはだ、玉子、きつね寿し、いかげそ、魚卵軍艦、シーチキン牛り軍艦、かにかまなどバラエティあるネタが脇をかためる。



＜2月9日～13日、16日～20日＞



▲「超たっぷり まぐろ」1350円

▲「超たっぷり サーモン」1350円

▲「超たっぷり ねぎまぐろ」1350円

▲「超たっぷり えび」1350円

▲「超たっぷり えんがわ」1350円

▲「超たっぷり 海鮮サラダ」1350円

▲「超たっぷり たこ」1350円

▲「超たっぷり 穴子」1350円

▲「超たっぷり いか」1350円

ボリューム文句なし！

20貫1350円だと1貫あたりの値段が約68円。ボリュームたっぷりで、なおかつコスパも抜群だ。



好きなネタをとことん楽しめるこのフェア。みんなでシェアして色々な味わいを楽しむのもいいかも。



こちらは平日のみ発売される盛り合わせなので、ご注意を。

（※文中の価格はすべて税込）