qureate（キュリエイト）は1月29日、新作である女子サッカーゲーム「ファンタジスタ明日翔」に登場する新キャラクター6名を紹介。キョンシーや歌劇団トップスターなど、いずれもサッカー選手とは思えないカオスな様相を呈している。

本作は“女子サッカーチーム”の監督となり、個性豊かな選手たちを指揮して勝利をつかむリアルタイムサッカーシミュレーションゲーム。試合は誰でもカンタンに楽しめるコマンド選択式で、ライバルとの戦いに勝てば新たな選手をスカウトできる。

それぞれのチームにドラマがあり、一筋縄ではいかない青春ストーリーが展開する。目指せ、最弱からの最強！

発表を受けたユーザーからは「カオス過ぎるｗ」「キュリエイトの新作イナズマイレブンGOギャラクシーじゃん」「キュリエイト、一生ついてくわ」「Ｗ杯イヤーにサッカーゲームで盛り上げてくれるのは感謝しかない」など、意味不明な登場人物や設定にもかかわらず、感謝の声が寄せられている。

新システムとして「友情の合体技」も公開。特定の組み合わせで驚異的なシュートやタックルを放てるという。そのほか、お紳士要素などは公式サイトをチェックしてほしい。

【ゲーム情報】

タイトル：ファンタジスタ明日翔

ジャンル：情熱と根性の青春逆転サッカーゲーム

販売：qureate（キュリエイト）

プラットフォーム：Nintendo Switch／PC（Steam）

発売日：2026年2月12日

価格：2480円

CERO：D（17歳以上対象）

©2026 qureate