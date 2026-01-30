キュリエイト新作「ファンタジスタ明日翔」キョンシーや歌劇団トップスターなど新キャラ公開

　qureate（キュリエイト）は1月29日、新作である女子サッカーゲーム「ファンタジスタ明日翔」に登場する新キャラクター6名を紹介。キョンシーや歌劇団トップスターなど、いずれもサッカー選手とは思えないカオスな様相を呈している。

　本作は“女子サッカーチーム”の監督となり、個性豊かな選手たちを指揮して勝利をつかむリアルタイムサッカーシミュレーションゲーム。試合は誰でもカンタンに楽しめるコマンド選択式で、ライバルとの戦いに勝てば新たな選手をスカウトできる。

蘭嵐（らんらん）。勝利のために人間を捨てキョンシーとなったサッカー少女

鈴凛（りんりん）。勝利のため禁術で仲間をキョンシー化した仙術使いの道士

　それぞれのチームにドラマがあり、一筋縄ではいかない青春ストーリーが展開する。目指せ、最弱からの最強！

柊 亜希麗（ひいらぎ あきら）。歌劇団の男役トップスター。“自分が一番”でないと気が済まない性格

星河 聖羅（ほしかわ せいら）。歌劇団の女役トップスター。観客を魅了する本物のご令嬢

　発表を受けたユーザーからは「カオス過ぎるｗ」「キュリエイトの新作イナズマイレブンGOギャラクシーじゃん」「キュリエイト、一生ついてくわ」「Ｗ杯イヤーにサッカーゲームで盛り上げてくれるのは感謝しかない」など、意味不明な登場人物や設定にもかかわらず、感謝の声が寄せられている。

七海 帆風（ななみ ほかぜ）。荒くれ者を束ねるキャプテン。眼帯を付けている理由は「雰囲気が出るから」

津波 渚（つなみ なぎさ）。国内屈指のパワーを誇るゴールキーパー。酒をこよなく愛する酒豪

　新システムとして「友情の合体技」も公開。特定の組み合わせで驚異的なシュートやタックルを放てるという。そのほか、お紳士要素などは公式サイトをチェックしてほしい。

【ゲーム情報】

タイトル：ファンタジスタ明日翔
ジャンル：情熱と根性の青春逆転サッカーゲーム
販売：qureate（キュリエイト）
プラットフォーム：Nintendo Switch／PC（Steam）
発売日：2026年2月12日
価格：2480円
CERO：D（17歳以上対象）

©2026 qureate

