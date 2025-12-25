「ファンタジーライフi」無料大型アップデート、クリスマスに配信 いきなり告知されてファン大騒ぎ
レベルファイブは12月24日、発売中の「ファンタジーライフｉ グルグルの竜と時をぬすむ少女」にて、無料大型アップデート「闇商人ウルーゾとマボロシの大陸」を配信開始した。
今回のアップデートでは、新コンテンツ「グースカ大陸」が追加。眠るたびに姿を変える大陸を舞台にレベル1のすっぴん状態から強力なボスに挑む「ローグライク×オープンワールド」となる。
そのほか、島民ハウスの上限数の拡張、新アイテムの追加、ダメージ上限を「99999」にアップするなど、ゲーム全体への調整も実施されている。
もともと「クリスマスごろに配信する」と予告されていたが、12月24日19時半過ぎにレベルファイブ社長の日野晃博氏の公式X（Twitter）などで「まもなく配信」と告知され、ユーザーは大騒ぎする事態に。
「イブにお疲れさまです！」「今日はもうないと思ってたのにｗ」「急に来たァァァ」「い、急いで帰らないと…」「ナイスサプライーズ！」「日野サンタサンキュー」など、驚きと感謝の声が寄せられていた。
『ファンタジーライフ i… pic.twitter.com/8KqTkhiwM7— 日野晃博 (@AkihiroHino) December 24, 2025
アップデートの詳細は公式サイトを参照してほしい。
・アップデートのお知らせ
https://www.fantasylife.jp/fli/patchnote/ver_2_0_1/
【ゲーム情報】
タイトル：ファンタジーライフｉ グルグルの竜と時をぬすむ少女
ジャンル：みんなのスローライフRPG
制作・販売：レベルファイブ
プラットフォーム：Nintendo Switch 2／Nintendo Switch／PlayStation 5／PlayStation 4／Xbox Series X|S／PC（Steam）
発売日：発売中（2025年5月22日）
価格：
通常版：7678円（パッケージ／ダウンロード）
Nintendo Switch 2 Edition：7978円（ダウンロード）
デジタルデラックスエディション：8778円（ダウンロード）
CERO：A（全年齢対象）
