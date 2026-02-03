ファミマに「クリーム揚げぱん」「スイートポテト風」など9種の“クリームパン”がエリア限定で！どれもおいしそ

ファミリーマートは、9種類の地域限定「クリームパン」を各エリアで2月3日より発売する。

スタッフ考案「クリームパン」が各地域で登場

ファミリーマートでは、店舗スタッフが商品の発案や選定に参加する“店舗スタッフ発案企画”を継続して実施しており、今回の「クリームパン」もその一環。



人気の定番商品である“クリームを味わうパン”をテーマに、全国各地の店舗スタッフを募って開発。1881件のアイデアから、各エリア代表となる「クリームパン」9種類を選出し、店舗スタッフと本部社員が試食を重ねて、個性豊かな商品に仕上げたという。



北海道・東北エリア、新潟・北関東エリア、南関東エリア、東海・北陸エリア、関西エリア、中国・四国エリア、九州エリア、南九州エリア、沖縄エリアの9エリアで異なる「クリームパン」を展開する。

▲北海道・東北エリア「チョコクリーム揚げぱん」168円

（発売地域：北海道・青森県・岩手県・秋田県・山形県・宮城県・福島県）



もっちり食感のブリオッシュ生地にチョコクリームがたっぷり入った、懐かしさと新しさが融合した揚げパン。

▲新潟・北関東エリア「なめらかクリームのダブルクリームデニッシュ」168円

（発売地域：新潟県・茨城県・群馬県・栃木県・埼玉県・千葉県）



なめらかな口当たりのカスタード風味クリームとコクのあるカスタード風味クリームの2種類を使用したデニッシュ。

▲南関東エリア「バター入りクリームのレーズンサンド」168円

（発売地域：東京都・神奈川県・山梨県・長野県・静岡県一部店舗）



歯切れのいいソフトフランスパンに、バター入りクリームとラム風味レーズンを混ぜたクリームをサンドしている。

▲東海・北陸エリア「スイートポテト風クリームパン」168円

（発売地域：岐阜県・静岡県一部店舗・愛知県・三重県一部店舗・富山県・石川県・福井県・和歌山県一部店舗）



「五郎島金時」のおいしさを感じられるクリームと、くちどけの良いホイップクリームの2種類のクリームを味わえるパン。

▲関西エリア「たっぷりクリームのクレームブリュレパン」（198円）

（発売地域：滋賀県・京都府・大阪府・兵庫県・奈良県・和歌山県一部店舗・三重県一部店舗）



飴掛けしたパンに、バニラシード入りカスタードクリームとカスタード味ホイップを入れ、クレームブリュレのような味わいに仕立てている。

▲中国・四国エリア「アップルクリームinブリュレ風デニッシュ」168円

（発売地域：鳥取県・島根県・岡山県・広島県・山口県一部店舗・徳島県・香川県・愛媛県・高知県）



デニッシュ生地にカスタードフィリングとリンゴのフィリングを包み込み、ブリュレ風に焼き上げたデニッシュ。表面は飴が香ばしく、中は甘酸っぱいリンゴの風味が広がる、カスタード仕立てのパン。

▲九州エリア「クリームたっぷりドーナツ」170円

（発売地域：福岡県・佐賀県・長崎県・大分県・熊本県・山口県一部店舗）



ふんわりとした生地にカスタードクリームを包んで揚げ、さらにホイップクリームを注入した、クリームたっぷりのドーナツ。

▲南九州エリア「スモア風チョコクリームパン」178円

（発売地域：宮崎県、鹿児島県）



デニッシュ生地にチョコクリームを入れ、マシュマロをトッピングした、甘さの溢れるチョコクリームパン。少し温めて食べるとマシュマロが溶けて、とろもち食感を味わえる。

▲沖縄エリア「クランブルカスタードデニッシュ」230円

（発売地域：沖縄県）



デニッシュ生地にカスタードクリームを入れ、表面にクランブルをトッピングした、ボリューム感のあるデニッシュ。

個性派クリームパンがズバリ！あなたの地域のは？

「バター入りクリームのレーズンサンド」「スイートポテト風クリームパン」など、シンプルなクリームパンではなくこだわりのアレンジパンになっているのが魅力。自分の地域のファミリーマートの店舗スタッフさんが考案したと思うと親しみがわいてくる。



自分の住んでいる地域はもちろん、別の地域のパンも思わず気になってしまう！ 出張や旅行の際に、他エリア限定のクリームパンを見つけるのも楽しそうだ。

（※文中の価格はすべて税込）