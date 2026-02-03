【セブン】温めて楽しむフォンダンも！ガーナ＆小枝とコラボしたチョコスイーツ4品

セブン-イレブンでは、ロッテ「ガーナ」や森永製菓の「小枝」とコラボしたチョコスイーツ4品を2月3日より順次販売する。

「ガーナ」「小枝」とコラボした今だけスイーツ

セブン-イレブンでは1月27日よりバレンタインシーズンに向けたキャンペーンを展開している。2月3日からはコラボスイーツ4品も登場。



ロッテ「ガーナ」のチョコレートとふわもち生地を組み合わせた「ガーナ ショコラ生どら焼」など、意外性のある「和」のチョコスイーツも楽しめるラインナップとなっている。



▲「ガーナ ショコラ生どら焼」（248円）

ロッテ「ガーナ」とのコラボ商品。ふわもち食感のココア風味の生地に、濃厚な味わいのガナッシュと口どけなめらかなチョコクリームを挟んだどら焼。

▲「ガーナ ショコラカヌレ」（291円）

こちらもロッテ「ガーナ」とのコラボ商品。ガーナチョコレートの特長である、ミルクが効いたコクのある味わいを表現している。外はかりっと、中はもちっとした食感が特長という。

▲「ガーナ フォンダンショコラ」（278円）

ロッテ「ガーナ」とコラボした冷凍スイーツ。袋のまま電子レンジで温めるだけで、チョコソースがとろっとでてくるフォンダンショコラを手軽楽しめる。

▲「小枝パイ」（321円）

人気のお菓子「小枝」とコラボした冷凍スイーツのパイ。口どけの良いチョコレートとミルクのコク、香ばしいアーモンドの風味、パイ生地の食感を楽しめる一品。

このシーズンだけのご褒美に

お気に入りを探したい！

セブン-イレブンでは、この他にも、スイーツ・パンなどでチョコ商品を多数展開中。バレンタインデーを盛り上げる商品展開となっている。



大切な人への贈りものや自分へのご褒美として、ちょっと贅沢な気分になれるチョコスイーツ。



これだけ、チョコスイーツが揃うのは今の時期だけ。セブンでお気に入りのスイーツを探すのも楽しいかも。

（※文中の価格はすべて税込）