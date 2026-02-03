このページの本文へ

本日発売

【セブン】温めて楽しむフォンダンも！ガーナ＆小枝とコラボしたチョコスイーツ4品

2026年02月03日 10時40分更新

文● 新海 優（Yu Shinkai）　編集●ASCII

  • この記事をはてなブックマークに追加
  • シェア
  • 一覧
  • 本文印刷

楽しみなスイーツ続々！

　セブン-イレブンでは、ロッテ「ガーナ」や森永製菓の「小枝」とコラボしたチョコスイーツ4品を2月3日より順次販売する。

「ガーナ」「小枝」とコラボした今だけスイーツ

　　セブン-イレブンでは1月27日よりバレンタインシーズンに向けたキャンペーンを展開している。2月3日からはコラボスイーツ4品も登場。

　ロッテ「ガーナ」のチョコレートとふわもち生地を組み合わせた「ガーナ ショコラ生どら焼」など、意外性のある「和」のチョコスイーツも楽しめるラインナップとなっている。

▲「ガーナ ショコラ生どら焼」（248円）

　ロッテ「ガーナ」とのコラボ商品。ふわもち食感のココア風味の生地に、濃厚な味わいのガナッシュと口どけなめらかなチョコクリームを挟んだどら焼。

▲「ガーナ ショコラカヌレ」（291円）

　こちらもロッテ「ガーナ」とのコラボ商品。ガーナチョコレートの特長である、ミルクが効いたコクのある味わいを表現している。外はかりっと、中はもちっとした食感が特長という。

▲「ガーナ フォンダンショコラ」（278円）

　ロッテ「ガーナ」とコラボした冷凍スイーツ。袋のまま電子レンジで温めるだけで、チョコソースがとろっとでてくるフォンダンショコラを手軽楽しめる。

▲「小枝パイ」（321円）

　人気のお菓子「小枝」とコラボした冷凍スイーツのパイ。口どけの良いチョコレートとミルクのコク、香ばしいアーモンドの風味、パイ生地の食感を楽しめる一品。

このシーズンだけのご褒美に
お気に入りを探したい！

　セブン-イレブンでは、この他にも、スイーツ・パンなどでチョコ商品を多数展開中。バレンタインデーを盛り上げる商品展開となっている。

　大切な人への贈りものや自分へのご褒美として、ちょっと贅沢な気分になれるチョコスイーツ。

　これだけ、チョコスイーツが揃うのは今の時期だけ。セブンでお気に入りのスイーツを探すのも楽しいかも。

　（※文中の価格はすべて税込）

■関連サイト

カテゴリートップへ

この記事の編集者は以下の記事をオススメしています
もぐもぐ動画配信中！
記事を探す
アスキーグルメ　キャンペーン情報
グルメ情報お寄せください
アスキーグルメ 最新連載・特集一覧