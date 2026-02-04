肉肉肉！モスの「にくにくにくバーガー」が3日間だけ復活、エリア限定で

モスバーガーは2月7日～9日の3日間、神奈川県内のモスバーガー89店舗で、「にくにくにくバーガー」を地域・期間限定で販売します。

にくにくにくが神奈川県限定で復活

にくにくにくバーガーは、2017年7月から2024年2月29日まで、毎月29日の「にくの日」に合わせて全国のモス店舗で継続販売されてきた“肉”特化のバーガーです。

2025年11月29日の「いいにくの日」には、神奈川県内で1年9ヵ月ぶりに復活し、3日間で5000個以上が販売されました。好評を受けて、再び神奈川県限定で復活です。

▲にくにくにくバーガー 990円

モスライスバーガー焼肉で使用されているライスプレートの代わりにパティ（肉）を使用し、じっくり焼いたチキンとグリーンリーフ、レタスをサンド。

牛バラ肉はモスオリジナルの焼肉だれに漬け込んで焼き上げ、チキンは鶏もも肉に下味をつけて皮をパリッと焼いています。



バンズやライスプレートを使わず、焼肉、チキンにパティを組み合わせた、お肉づくしのボリューム満点なハンバーガー。

肉で挟んだ異色のバーガーが復活！

毎回「にくの日」に話題を集めたにくにくにくバーガーが、神奈川県内で再び登場します。バンズ（パン）もライスプレートも使用しないため、公式リリースでは「糖質が気になる方にも喜んでいただける」としています。

3日間という限られた期間での提供となるため、気になる人は予定に合わせて立ち寄ってみては？

※価格は税込み表記です。