コンビニ史上初「ピエール マルコリーニ」が降臨！ファミマに「ショコラシュー」などチョコ尽くしの全7商品

ファミリーマートは1月27日より、ベルギーを代表するチョコレートブランドである「PIERRE MARCOLINI (ピエール マルコリーニ) 」監修のデザート、焼き菓子、パン、アイスの全7商品を全国の店舗で発売します。

コンビニ史上初「ピエール マルコリーニ」コラボが実現！

「ピエール マルコリーニ」はベルギ ー王室御用達のショコラティエで、こだわりのカカオから作られるチョコレートが世界中で評価されています。



ピエール マルコリーニとのコラボレーションは、コンビニエンスストアとしては初とのこと。

▲とろけるキャラメルショコラシュー 268円

ほろ苦いキャラメルソースとショコラクリームを、クッキー生地のシューで包んだ商品です。重厚な余韻が楽しめるというシュークリームです。

▲ショコラと洋梨のクレープ 298円

焦がしバターの香りが特徴のクレープ生地で、ショコラクリームとバニラで香り付けした洋梨を包み込んでいます。

▲2層のショコラバウムクーヘン チョコ＆プレーン 258円

ショコラ生地と発酵バターを使用したプレーン生地を重ね、チョコレートをかけたバウムクーヘンです。

▲バニラ香るレモンフィナンシェ 230円

瀬戸内レモンとバニラの風味を組み合わせ、フランス産発酵バターを使用しています。

▲ヘーゼルナッツのショコラメロンパン 198円

ココア入りのヘーゼルナッツ風味ビスケット生地を使用し、ヘーゼルナッツホイップとチョコクリームを挟んでいます。沖縄県では仕様と価格が異なります。

▲ショコラデニッシュラズベリー 198円

ラズベリー風味のケーキ生地とラズベリージャムを使ったデニッシュに、チョコクリームを合わせた商品です。沖縄県では仕様と価格が異なります。

▲ショコラアイスバー 298円

濃厚なチョコレートの味わいと香ばしいナッツの食感を組み合わせたアイスバーです。

シュークリームからアイスまで！

ピエール マルコリーニ監修のスイーツが、幅広いラインアップで登場！ コンビニ初ということで、チョコレート好きの人は気持ちが湧きたってしまいますね。



「とろけるキャラメルショコラシュー」といった定番デザートのほか、「ヘーゼルナッツのショコラメロンパン」といった意外のあるコラボ商品にも注目です。

いずれも数量限定での販売となります。気になる商品を見つけに、店頭をのぞいてみては？

※価格は税込み表記です。