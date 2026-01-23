このページの本文へ

1月23日～29日　14時以降の時間帯

2コで500円、最大250円お得！バーガーキングで1週間限定、サイドメニューがお得

2026年01月23日 10時15分更新

文● ナカムラ　編集●ASCII

　バーガーキングは1月23日～29日の1週間限定で、各日14時より人気サイドメニューを対象としたキャンペーンを実施します。

人気のサイドメニューが2コで500円！組み合わせ自由

　本キャンペーンでは、対象となる3種類のサイドメニューから2種類を組み合わせて、特別価格500円で提供するというもの。

　対象メニューは「チキンナゲット 5ピース」「オニオンリング」「チリチーズフライ」の3商品で、組み合わせは自由ですが、異なる2種類となります（同じ商品2つは選べない）。ｌ

　キャンペーンは各日14時からの販売で、デリバリーは対象外となります。一部店舗では実施されないほか、店舗によって販売時間が異なる場合があります。

＜対象商品＞

▲チキンナゲット 5ピース　通常価格280円
　※BBQソース・ハニーマスタードソースから選べるソース1つ付き

　チキンナゲット 5ピースは、鶏むね肉を使用し、カリッと揚げたサイドメニューです。BBQソースまたはハニーマスタードソースのいずれか1つを選べます。

▲オニオンリング　通常価格350円

　オニオンリングは、カリカリとした食感と玉ねぎの甘みが特徴とされています。

▲チリチーズフライ　通常価格400円

　チリチーズフライは、フレンチフライにビーフ100％のひき肉を使用したチリビーンズソースとチーズソースを合わせた商品です。

1週間限定のお楽しみ

　「オニオンリング」と「チリチーズフライ」を選ぶと通常価格750円のところ、250円引きに！なんと33％もの割引率です。

　バーガーキングのサイドメニューを組み合わせておトクになる今回の企画は、軽めの食事やシェアにもぴったり。定番のナゲットから食べ応えのあるチリチーズフライまでそろっている点がうれしいですね。

　午後の時間帯限定という条件はありますが、店頭でチェックしてみてください。

※価格は税込み表記です。

