メタの最新オープンソースLLM「LLaMA2」で作ったチャットボットが早くも登場！

7月18日、メタは最新のオープンソース大規模言語モデル「LLaMA2」をリリースしたが、早くもこのモデルを使ったチャットボットプログラムが公開された。

✨NEW LAUNCH! LLaMA2 chat API & open-source playground💫: We're releasing tools that make it easy to test @meta 's latest LLM & add it to your own app with @replicatehq . Playground: https://t.co/YRxDyl5fVW Live chat API here: https://t.co/TFUOsy44oT Repos & instructions below:

「llama2.ai」と名付けられたデモサイトでは、ChatGPTと同じようにチャット形式で「LLaMA2」の能力をいち早く試すことができる。

パラメーター数700億の「LLaMA2-70B」、130億の「LLaMA2-13B」、70億の「LLaMA2-7B」の3モデルを選択して利用可能。

その下には、出力のランダム性をコントロールする「Temprature」、単語選択の多様性をコントロールする「Top P」、文章の最大長を決める「Max Sequence Length」3つのパラメーターが用意されている。

If you want to just play with the model, https://t.co/YRxDyl5fVW is a very easy way to do it. So far, we’ve found the performance is similar to GPT-3.5 with far fewer parameters.