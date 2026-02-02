原則としてIEDMはプロセッサー全体をカバーするものではなく、プロセッサーを構成する技術要素にフォーカスを当てた学会なので、プロセッサー全体を対象とした論文は少ない。

そんな中、Session 38(System Optimization and Process Innovation)でQualcommが行なった"Comprehensive Enhancements for AI Mobile Edge Computing: Innovations from Device-Level Advancements to Advanced Packaging and System Optimization"という招待講演は、システム全体をどう最適化するかという観点に立っての議論ということで、珍しくSoC全体を論じていたので、説明したい。

100TOPSの性能を実現するためにNPUの性能を引き上げた

Snapdragon X2 Elite

まず簡単に説明しておけばSnapdragon X2 Eliteは2025年9月にハワイで開催されたSnapdragon Summit 2025で発表されたばかりの、Arm PC向けSoCである。今年(2026年)のCESでも、多くのメーカーがこれを搭載したノートを発表しているので気になっている方も多いだろう。

さてそんなSnapdragon X2 Eliteであるが、先の記事にもあるようにCPUのコア数が12→18に増強、GPUはAdrenoのままだが新世代になり、フレームレートで言えば前世代と比較して平均2.3倍に強化。NPU性能も前世代比で78%高速な85TOPSに達している。なのだが、Snapdragon X2 Eliteの仕様策定にあたってはまずAI性能が最初に議題に挙がったらしい。

もっともこの100TOPSはSoC全体、つまりCPU+GPU+NPU全部合わせて、という話である。ただこれ、結構に難しい。下の画像の左側は性能に対するトレンドと実際に実現できる性能を示したもので、CPUとGPUに関して言えば、それほど性能には寄与しえない(縦軸が対数軸であることに注意)ので、性能を達成するためにはやはりNPUの性能を引き上げるのが一番得策である。

GPUでFP32ではなくFP4もサポートできるようにすれば、確かに演算性能は上がる。単純計算で8倍なので、2025年の時点で8TOPSくらいのものを64TOPSくらいまで引き上げられるかもしれないが、絶対性能はともかくとして、性能/消費電力比の方が大問題になるので、ここは素直にNPUに任せた方が得策である。問題はその性能/消費電力比の方である。

上の画像の右側がこれに相当するわけだが、TDP枠はスマートフォン向けのシリーズが1～2W、タブレットでも約5Wなのに対し、Arm PC向けは10W程度まで許容できるとしているが、それでも100TOPSを実現しようとすると10TOPS/W以上を実現しないといけない。この観点ではCPU/GPUともに絶望的である。また純粋に性能だけでなくレイテンシーの低さもEdge AI向けでは求められる。この点でもGPUはかなり不利である。結果、やはりNPUに任せるのが得策という結論になる。

とはいっても、実際にCPU/GPU/NPUのどれを使うのかというのはアプリケーション側が決める。そこで設計にあたってはターゲットアプリケーションを定め、それぞれのアプリケーションで満足できる性能を確保できる形で最適化を進めることになったそうだ。

ハードウェア的な工夫をまとめたのが下の画像だ。

Hexagon NPUは中央に配されている格好だが、以下のようにNPUの性能改善にずいぶん手を打っていることがわかる。