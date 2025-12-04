【PUACL2026】「全部の集大成を見せていけたら」IGZIST／Kakigoya選手インタビュー【ポケモンユナイト】

戦略バトルゲーム『ポケモンユナイト』の公式国際大会、「Pokémon UNITE Asia Champions League 2026」（以下、PUACL2026）では、予選リーグが開催中。プレイオフ進出をかけた激しい争いが繰り広げられています。

PUACL2026は国内トップレベルの選手たちが技術と戦略を競い合う場であると同時に、それぞれのチームや個人が積み重ねてきた時間の集積でもあります。試合結果だけを追っていては見えにくい背景や、プレーに込められた意図は、選手自身の言葉によって初めて輪郭を持つ部分もありましょう。

本記事では、PUACL2026の舞台で戦うIGZISTのKakigoya選手のオンラインインタビューをお届けします。

IGZISTのリーダーであり、楽しみながらも貪欲に勝利を目指していく姿勢が常に印象的なKakigoya選手。

チームを率いる人間としての目線、そして1人のプレイヤーとしての覚悟。選手の言葉を通して、PUACL2026という大会の現在地と、ポケモンユナイト競技シーンの奥行きを感じ取ってください（※インタビューはDay5終了時に実施したものです）。

雰囲気よくやっていくところは変えずにいきたい

——リーグも残すところ、あと2日となりました。ここまで戦ってきて、チーム（自分たち）の現在地をどう見ていますか？

Kakigoya選手 今いる自分たちの現在地点は、まあ、現状では満足いってる順位（Day5終了時点で7位）ではないんですけど。試合の中で勝ったり負けたりする上で、成長自体は感じてきてるんで。その集大成をDay6、Day7で発揮できたらいいなと思ってます。

——大会序盤と比べて、プレイ面や準備の面で変えてきたこと、あるいは変えようとしていることはありますか？

Kakigoya選手 変えようとしていることは……環境によって動き方とか、ピックとかが結構変わってくるので、臨機応変に対応していきたいなって思ってます。

プレイ面では、前から変わんないんですけど、雰囲気よくやっていくところっていうのは変えずにいきたいですね。

——リーグ戦の中で、印象に残ったチーム、選手はいらっしゃいますか。

Kakigoya選手 FENNELのpy1選手ですかね。もう、なんだろうな……。観戦画面から見ても、やっぱりすごい。上手さがめっちゃ伝わってくるので、「めちゃくちゃ上手いな」という印象が残ってます。

——逆に、自分たちのチームの選手に対して「やっぱりすごいな！」と感じた瞬間などはありますか？

Kakigoya選手 Mizutamaは、序盤に比べたら、もうバリューの出方が全然違うなと。めちゃくちゃすごい。リーグ序盤ではフィジカルでなんとかしちゃうところもあったんですけど、最近は頭を使ってマクロ（戦略）を立てながら試合してくれてるのが伝わるんで、すごくやりやすいっすね。

「あいつ、勝ってるな」と常に思われるような人に

——リーグ戦は長いと思うんですけど、気持ちの切り替えなどはどうされているでしょうか。

Kakigoya選手 1試合1試合、勝ったり負けたりしても、空き時間が多少あるんで。そのときにしっかりオフにして、「試合始まるぞ」ってなるときにオンにするように。“気持ちの休憩”じゃないすけど、オン／オフを切り替えてやるようにしてます。

——リーグの終盤に向けて、チームとして一番大事にしたいテーマ、あるいは個人として意識していきたいことは何でしょうか？

Kakigoya選手 まあ、いつも言ってる雰囲気は一番大事にしたいんですけど。個人としては、やっぱり試合全体を動かせるようなコールができるようにやっていきたいですね。Day6、Day7は、なんなら一番大事なんで。そこで全部の集大成を見せていけたらなって思ってます。

——リーグの話から外れるのですが、IGZISTの公式YouTubeチャンネルに、kakigoya選手が「なぜプロを目指したか」を語る動画が公開されていて、とても印象的でした。プロとして意識していること、プロとしてこうありたいなという目標はあるのでしょうか。

Kakigoya選手 プロとしての理想は、まあ、やっぱり「プロ」なんで。「あいつ、勝ってるな」って常に思われるような人にはなりたいと思います。

社会陣主催による Pokémon UNITE オンライン大会「社会陣杯」のアンバサダーを務めるなど、自身のプレイ以外でもユナイトの盛り上がりに貢献するKakigoya選手。

——ありがとうございます。長いリーグ戦でたくさんのファンの方、仲間の方に支えられていると思うんです。あらためて、ファンの皆さんに届けたいメッセージがあればお聞かせください。

Kakigoya選手 いつも応援してくれてありがとうございます。試合中の合間に、配信のコメントとか、Xとか見て、めっちゃパワーもらってるんで。Day 6、Day 7もそれを見ながらパワーつけて、ユナイトのラストスパートのように、勝ちきって、プレイオフ進出を決めたいです。

冷静な受け答えの中にも、「勝利」に対する意志が垣間見えるKakigoya選手。一方で、他の選手への印象をうかがうと、惜しみない尊敬の意志を隠さない。プロとしての自覚にあふれたプレイヤーであることが、インタビュー中も伝わってきました。

インタビューで明かされた視点を踏まえてあらためて試合を振り返ることで、プレイの意味や大会の緊張感はより鮮明になるはず。選手たちが次にどのような選択を重ねていくのか、その行方も含めて今後の戦いを見届けたいですね。

©2021 Pokémon. ©1995-2021 Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.©2021 Tencent.ポケットモンスター・ポケモン・Pokémonは任天堂・クリーチャーズ・ゲームフリークの登録商標です。Nintendo Switchのロゴ・Nintendo Switchは任天堂の商標です。