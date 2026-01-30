500g超のボリューム満点！香ばし肉感MAXの「十勝豚丼×すた丼」が新発売

伝説のすた丼屋と名物すた丼の店は1月30日より、「北海道十勝すた丼」を含む新商品4品を期間限定で発売します。

自社ブランドで培った十勝豚丼のたれと、すた丼屋のニンニク醤油だれを組み合わせたメニューで、全国の店舗（一部店舗を除く）で提供します。

▲北海道十勝すた丼 1290円

豚肩ロースを甘辛のたれで焼き上げ、大盛りご飯の上に盛り付けた丼で、肉量はすた丼比約1.5倍となる約150gで、総重量は500g超です。

北海道肉料理専門店「㐂久好」で使われている甘辛醤油豚丼だれをベースに、すた丼屋の秘伝のニンニク醤油だれを合わせている点が特徴です。定食への変更も同一価格で対応します。

▲北海道十勝すたみな油そば 1190円

香ばしく焼いた豚肩ロースを、特注の全粒粉麺に合わせた総重量600g超（麺2玉）の十勝豚焼き油そばです。豚丼用のたれを油そば向けに調整して使用しており、麺は1玉から2玉まで同一価格で選べます。

▲北海道十勝ホルモン合盛りすた丼 1490円

豚肩ロースと牛ホルモンを特製だれで焼き上げ、ご飯に盛り付けた合盛り丼です。牛ホルモンは脂を残した部位を使用しており、肉量は合計約160g（牛ホルモン70g＋豚肩ロース90g）、総重量は500g超のボリューム満点のメニューです。こちらも定食への変更が可能です。

▲北海道十勝ホルモン合盛りすたみな油そば 1390円

豚肩ロースと牛ホルモンを全粒粉麺に合わせた、総重量600g超（麺2玉）の油そばです。特製だれのコクと肉のうまみが麺に絡む構成で、麺量は1玉から2玉まで同一価格です。

好みに合わせたボリュームアレンジも！

このほか、「北海道十勝すた丼」「北海道十勝ホルモン合盛りすた丼」では、腹五分目や唐揚げ合盛り、肉W盛りといったバリエーションも用意されています。

▲北海道十勝すた丼 腹五分目 1090円

▲北海道十勝すた丼 唐揚げ合盛り 1590円

▲北海道十勝すた丼 肉W盛り 1990円

本場帯広の味を丼と麺で味わう

十勝豚丼の要素をすた丼屋らしい構成に落とし込んだ新作が登場。丼と油そばの両方で、ボリューム満点の北海道グルメを楽しめるラインアップとなっています。

期間限定のため、気になる人は早めにチェックしてみるのもよさそうです。

※価格は税込み表記です。