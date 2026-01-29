ロッテ「紗々」「チョコパイ」がケーキに！このシーズンだけの限定商品

コージーコーナーはロッテと共同開発した「ケーキになったチョコパイ（4号）」（2916円）と「紗々ミルクレープ」（594円）を1月30日から期間限定で全国の生ケーキ取扱店で販売する。

今年はよりリッチに！「ケーキになったチョコパイ」

ロッテの人気商品「チョコパイ」をケーキに仕立てた「ケーキになったチョコパイ（4号）」が、今年もバレンタインシーズンに合わせて登場する。

「ケーキになったチョコパイ」は、芳醇なチョコレートムースと生クリーム入りホイップクリーム、スポンジを重ね、艶やかなココアグラサージュでコーティングした一品。

さらに今年は、上面に苺とブルーベリーをトッピングした新仕様でご褒美感がアップ。ベリーの甘ずっぱさをアクセントに、しっとりなめらかな口当たりと、コク深く濃厚なチョコレートの味わいが贅沢に感じられるケーキとなっている。

チョコレート「紗々」をイメージ

「紗々ミルクレープ」

また、発売のたびにSNSで話題になる「紗々ミルクレープ」も同時に登場。

銀座コージーコーナーの「ミルクレープ」とロッテのチョコレート「紗々」がコラボレーション。



ココアクレープと生クリーム入りホイップクリームを重ねて、パリパリチョコを4層にサンドし、上面は2種のソースで細い線が幾重にも重なる「紗々」をイメージして仕上げている。

「紗々」の繊細な見た目や、ほどける口どけ、チョコレートのパリパリ食感を楽しめる一品。

贈り物にも、自分用にも！

「ケーキになったチョコパイ」は、大切な方への贈りものや、自分へのご褒美にも嬉しい贅沢さ。味わいだけでなく、リッチな見た目にもテンションも上がりそう！

「紗々ミルクレープ」は、繊細な見た目がとっても綺麗。ちょっとした手土産にも喜ばれそうだ！

（※文中の価格はすべて税込）