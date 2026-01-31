からあげ×ちゃんこは反則級！冬限定のアツアツ定食が発売中

からあげ定食チェーン「からやま」は、「出汁生姜からあげの塩ちゃんこ盛り定食」を1月23日より発売中です。

ちゃんこ×からあげを鉄鍋で味わう新メニュー

冬の定番鍋料理であるちゃんこを定食仕立てにした期間限定メニュー。



出汁と生姜を効かせたからあげと塩ちゃんこを組み合わせたメニューで、寒い時期に向けた新提案としています。

▲出汁生姜からあげの塩ちゃんこ盛り定食 979円

出汁の旨みと生姜を効かせたからあげ3個を、キャベツやきのこ、かまぼこ、油揚げなど具材を合わせた塩ちゃんことともに、鉄鍋で提供する定食です。

鉄鍋で、生姜の風味が効いたからあげとスープの旨みを吸った野菜を白ご飯と一緒に味わえるメニューとなっています。

▲出汁生姜からあげ合盛り定食 869円

出汁生姜からあげ2個と、からやまの看板メニューであるカリッともも2個を組み合わせた定食です。

2種類のからあげを食べ比べできる内容で、ご飯とみそ汁が付きます。

▲出汁生姜からあげ 165円

出汁生姜からあげは単品でも提供されます。

今回の期間限定メニューは、店内飲食だけでなく持ち帰りにも対応しています。

▲出汁生姜からあげの塩ちゃんこ盛り弁当 961円

▲出汁生姜からあげ合盛り弁当 853円

▲出汁生姜からあげ（単品） 162円

券売機店舗では価格が異なります。なお、一部店舗ではメニューや価格が異なる場合があります。

ちゃんこ仕立てのからあげ定食!?

鍋料理のちゃんこを、からあげ定食として楽しむという意外性のある新メニューが登場します。鉄鍋で提供されることで、熱々のまま味わえるのもうれしいですね。

いつものからあげ定食とは違う一品として、チェックしておきたいメニューとなっています。

※価格は税込み表記です。