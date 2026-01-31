これはうまいやつ。5種チーズでコク際立つとろ～り濃厚チーズカツ

とんかつ新宿さぼてんは全国のデリカ店舗にて、2月1日から「北海道産5種チーズのメンチかつ」（365円）を期間限定で販売する。

レストランで大人気！「北海道産5種チーズのメンチかつ」

「北海道産5種チーズのメンチかつ」は、2025年12月にレストラン店舗限定で販売され、好評を集めたというかつメニューで、今回はデリカ店舗にて展開。

▲「北海道産5種チーズのメンチかつ」（1ケ：365円、2ケ：700円）

使用するチーズはすべて北海道産を厳選。黄金比で合い挽きした肉の旨みの中にチーズの濃厚さがしっかりと際立つよう、それぞれの風味を持つチェダーチーズ、ゴーダチーズ、カマンベールチーズ、パルメザンチーズ、クリームチーズをバランスよく配合したという。

また、単品の他にオフィスや外出先でも楽しめるよう、お弁当メニューも用意している。

▲「北海道産5種チーズのメンチかつと人気の組み合わせ弁当」（1180円）

▲「北海道産5種チーズのメンチかつ・ヒレ弁当」（950円）

ちょっと贅沢したい日に

頑張った日のご褒美にぴったりな、ちょっとリッチなメンチカツ。色々と楽しめるお弁当は、ランチや自宅でのディナーにもってこいだ。

販売は2月1日～3月中旬ごろまでを予定しているので、チェックは早めが良さそう！

（※文中の価格はすべて税込）