うまそ！CoCo壱に「厚切りベーコン」のスープカレー。追いチーズがたまらない

カレーハウスCoCo壱番屋は2月1日より、全国の店舗で数量限定メニュー「厚切りベーコンとスモークチーズのスープカレー」を販売します。

スモークチーズは後がけ！

厚切りベーコンとスモークチーズのスープカレー

今回登場するスープカレーは、バジルの香りと香味野菜のうまみを生かしたココ壱番屋の定番スープをベースに、厚切りベーコンをトッピングした一品です。

▲厚切りベーコンとスモークチーズのスープカレー 1160円

※ライス200g、辛さ普通の場合

キャベツやじゃがいも、なすなどの野菜も加え、食事としてのボリューム感を持たせたといいます。

特徴の一つが、別皿で提供されるスモークチーズです。食べる途中で加えることで、燻製の香りとチーズのコクがスープに加わり、味の変化を楽しめるとしています。



テイクアウトも可能。テイクアウトの場合、店内飲食の価格に54円が追加でかかります。

スピードくじがひける

本商品は、1月17日から開催されている「ウルトラ創業祭2026」の対象メニューでもあります。注文1食につきスピードくじを1枚配布し、当たりが出た人にはウルトラヒーローの刻印を施したオリジナルウルトラスプーンを進呈します（各店なくなり次第終了）。

・関連記事：ウルトラマンスプーンが当たる！ココイチで「ウルトラ創業祭2026」を開催

味変できるのがうれしい

別皿のスモークチーズを加えることで、好きなタイミング味変できるので、食べ進めるのが楽しくなっちゃいそう。



創業祭の対象メニューということもあり、食事とあわせてスピードくじのドキドキ感を楽しめるのもポイントです。寒い時期の外食メニューとして、熱々のスープカレーを味わっては？

※価格は税込み表記です。