ほっともっと、肉2倍の「Wかつ丼」「Wかつとじ」を新定番に！ボリューム◎

ほっともっとは2月4日より、新たな定番メニューとして「Wロースかつ丼（肉2倍）」「Wロースかつとじ弁当（肉2倍）」を全国の店舗で販売します。

肉が2倍の「Wロースかつ丼」

「Wロースかつとじ弁当」

持ち帰り弁当の「ほっともっと」では、従来より「ロースかつ丼」「かつとじ弁当」を定番メニューとして販売しています。



今回新しく肉2倍の「ダブル」が加わりました。

▲Wロースかつ丼（肉2倍） 960円

Wロースかつ丼（肉2倍）は、ロースかつ丼のとんかつを通常の2倍使用した商品。

サクサクに揚げたとんかつを甘めの醤油だれで煮込み、玉子でとじた一品です。かつの量を増やすことで、より食べ応えのある内容になっています。

▲Wロースかつとじ弁当（肉2倍） 990円

Wロースかつとじ弁当（肉2倍）は、ロースかつとじ弁当のとんかつを2倍にした内容です。

「白身フライ＆チキンBOX」新発売

また、同日より「白身フライ＆チキンBOX」を発売します。

白身フライ＆チキンBOXは、シェアして楽しめる「パーティパック」シリーズの新メニューです。

▲白身フライ＆チキンBOX 690円

白身フライ2枚とから揚4個を組み合わせ、肉と魚の両方を味わえる内容です。

かつ丼をおなか一杯に楽しめる

1000円以下なのもうれしい

人気の「かつ丼」をボリュームアップした、おなかにしっかりたまるダブル弁当です。



「Wロースかつ丼」「Wロースかつとじ弁当」いずれも1000円以下なのもうれしいです。がっつり食べたい日に選んでみてはどうでしょう。

※価格は税込み表記です。