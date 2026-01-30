食べ放題1100円引きって大きい！「黒毛和牛コース」が9日間限定でオトクに

しゃぶしゃぶ温野菜は2月2日～10日の期間限定で、2月9日の肉の日を記念したキャンペーンを実施します。

期間中、温野菜公式アプリ会員限定で、食べ放題の「黒毛和牛コース」を通常税抜き価格から1000円引き（税込1100円引き）で提供します。

「黒毛和牛コース」が1100円引き！

「黒毛和牛コース」は、黒毛和牛を中心に、12種類の肉や国産野菜、逸品料理など60種類以上を食べ放題で提供するコースです。

小学生は、通常は半額の2739円のところ、キャンペーン期間中は2200円で利用できます。小学生未満は無料です。

ほかのクーポンや優待サービスとの併用はできず、割引前の飲食代金が5500円以上の場合に利用できます。ランチメニューでは対象外となります。

■肉の日キャンペーン 概要

対象期間：2月2日～10日

対象商品：食べ放題「黒毛和牛コース」

割引内容：

・通常価格 5478円→4378円 ※1100円引き

・小学生 通常2739円→2200円

・小学生未満 無料

利用条件：温野菜公式アプリ会員

※他クーポン券・優待サービスとの併用不可。

※割引き前の飲食代金が5500円以上の場合に利用可能。

※ランチメニューでは利用不可。

9日間限定で特別価格に！

寒い季節に、黒毛和牛を食べ放題でお得に楽しめる注目のキャンペーンが2月2日よりスタートします。

日常の食事から少し特別なタイミングまで幅広く使えそうです。家族や友人と、期間中に訪れてみては？

※価格は税込み表記です。