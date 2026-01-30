このページの本文へ

しゃぶしゃぶ温野菜で2月2日から

食べ放題1100円引きって大きい！「黒毛和牛コース」が9日間限定でオトクに

2026年01月30日 18時00分更新

文● ナカムラ　編集●ASCII

  • この記事をはてなブックマークに追加
  • シェア
  • 一覧
  • 本文印刷

　しゃぶしゃぶ温野菜は2月2日～10日の期間限定で、2月9日の肉の日を記念したキャンペーンを実施します。

　期間中、温野菜公式アプリ会員限定で、食べ放題の「黒毛和牛コース」を通常税抜き価格から1000円引き（税込1100円引き）で提供します。

「黒毛和牛コース」が1100円引き！

　「黒毛和牛コース」は、黒毛和牛を中心に、12種類の肉や国産野菜、逸品料理など60種類以上を食べ放題で提供するコースです。

　小学生は、通常は半額の2739円のところ、キャンペーン期間中は2200円で利用できます。小学生未満は無料です。

　ほかのクーポンや優待サービスとの併用はできず、割引前の飲食代金が5500円以上の場合に利用できます。ランチメニューでは対象外となります。

■肉の日キャンペーン　概要
対象期間：2月2日～10日
対象商品：食べ放題「黒毛和牛コース」
割引内容：
・通常価格 5478円→4378円　※1100円引き
・小学生　通常2739円→2200円
・小学生未満　無料
利用条件：温野菜公式アプリ会員
　※他クーポン券・優待サービスとの併用不可。
　※割引き前の飲食代金が5500円以上の場合に利用可能。
　※ランチメニューでは利用不可。

9日間限定で特別価格に！

　寒い季節に、黒毛和牛を食べ放題でお得に楽しめる注目のキャンペーンが2月2日よりスタートします。

　日常の食事から少し特別なタイミングまで幅広く使えそうです。家族や友人と、期間中に訪れてみては？

※価格は税込み表記です。

■関連サイト

カテゴリートップへ

この記事の編集者は以下の記事をオススメしています
もぐもぐ動画配信中！
記事を探す
アスキーグルメ　キャンペーン情報
グルメ情報お寄せください
アスキーグルメ 最新連載・特集一覧