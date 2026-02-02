1日2万食売れる味を再現！冷凍「日清 ペッパーランチ監修 ビーフペッパーライス」

日清食品冷凍はホットパレットが運営する「ペッパーランチ」監修のもと、3月1日から「冷凍 日清 ペッパーランチ監修 ビーフペッパーライス」を発売する。内容量200g、価格はオープン価格。

ペッパーランチの「ビーフペッパーライス」が冷凍で！

ペッパーランチは、ファミリー層を中心に支持されるステーキチェーンで、看板メニューの「ビーフペッパーライス」は全店舗合計で1日平均約2万食を売り上げるという。

今回登場する「冷凍 日清 ペッパーランチ監修 ビーフペッパーライス」は、ペッパーランチの味わいのエッセンスを参考に、冷凍食品としてアレンジしたという一品。



ブラックペッパーのキレとニンニクの香ばしさがクセになる味わい。実際に炒めることで風味豊かに仕上げたごはんと具材に、しょうゆとマーガリンでコクを加えている。具材は、「ビーフペッパーライス」でおなじみの牛肉、コーン、ネギ。



また、電子レンジで簡単に調理でき、パックがそのまま器になる外装が採用されている。お皿を用意する必要がなく、ハサミも不要な簡単仕様。

チンしてすぐに食べられるのもうれしい

ホットパレットのリリースによると「風味や味のバランスに徹底的にこだわり、おうちごはんとしても満足感のある味わい」に仕上げたというので、

できあがりに期待。

また、袋のまま電子レンジで調理でき、そのまま食べることのできるのもありがたい。これはいくつかストックしておきたい！

（※文中の価格はすべて税込）