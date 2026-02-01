「カルビステーキ＆キムチ炒飯」も！バチバチと肉汁弾ける「カルビ祭」

ペッパーランチは、「カルビ祭」と題して「カルビステーキ＆キムチ炒飯」（1390円）、「ねぎ塩カルビペッパーライス」（1090円）を2月12日より期間限定で販売する。

2種のカルビメニューが登場

鉄皿にのせたお肉メニューを提供する「ペッパーランチ」から、寒い時期に向けた2種の熱々カルビメニューが登場する。

「カルビステーキ＆キムチ炒飯」は、下駄（木の棒）を木台の下に入れて料理を完成させるという、味の追求から生まれた新しい体験を楽しめる一品。

傾斜がついた鉄皿でステーキから出る油をご飯側に流し、その旨味たっぷりの油で、半熟たまご・キムチ・ご飯を混ぜてキムチ炒飯を作り、自身で混ぜて完成するアツアツのキムチ炒飯。



カルビステーキを一緒に頬張ることで、最初から最後まで肉の旨味を余すことなく楽しめる一皿に仕上げたという。

「ねぎ塩カルビペッパーライス」は厚切りにされたカルビ肉を使用しているため、ネギのシャキシャキとした食感と、食べ応えのある肉の食感が合わさり、満足感を演出。

にんにく味が効いたねぎ塩だれとごま油の香りが、焼けるお肉の湯気とともに立ち昇り、思わずご飯を運ぶ手が止まらなくなるという。別添えの柚子胡椒で爽やかな辛味が加わり、味の変化も楽しめるそう。

混ぜ混ぜするのも楽しそう！

リリースでは「バチバチとお祭りのように肉汁弾ける、旨味と食感が主役のカルビ祭」と紹介されている。寒い日も肉々しさたっぷりのメニューで乗り越えられそうだ。



特に「カルビステーキ＆キムチ炒飯」は、自分で混ぜて作り上げていく楽しさもある一品。好みに合わせて、混ぜ方を調整してみてもいいかも。

寒い今の時期だからこそ、アツアツのお肉を思いきり楽しみたい！

（※文中の価格はすべて税込）