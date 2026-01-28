「FUJIYAMA TOKYO 秋葉原本店」で2月28日まで
わお！「高級寿司」食べ放題3900円、大トロもウニなど50種類も！月～木のお値打ちプラン
2026年01月28日 17時30分更新
寿司を中心とした海鮮料理を提供する「FUJIYAMA TOKYO 秋葉原本店」（東京）は、2月28日まで月曜から木曜限定で「サンキュー食べ放題プラン」を1日5組限定で提供しています。
FUJIYAMA TOKYOがオープン当初から展開している寿司食べ放題を、期間限定で利用しやすい価格に設定した内容です。高級寿司を含む50種類が2時間制で食べ放題となり、価格は1人3900円です。
本プランでは、大とろや中とろ、赤身などのまぐろをはじめ、金目鯛や真鯛、ぶりといった握り寿司が提供されます。軍艦では、いくらやうに、ねぎとろなどがラインアップされており、寿司を中心に構成されています。
サイドメニューとして、枝豆や唐揚げ、のり塩ポテト、味噌汁なども含まれます。なお、食べ放題メニューに刺身は含まれていません。
食べログからの事前予約が条件となり、電話での予約は受け付けていません。また、1ドリンクの注文、もしくは飲み放題の追加が必須です。
■FUJIYAMA TOKYO サンキュー食べ放題プラン 概要
内容：1日5組限定 高級寿司50種食べ放題
料金：1人3900円
対象期間：1月21日～2月28日の月曜～木曜限定
時間：15時～23時
滞在可能時間：2時間
対象店舗：FUJIYAMA TOKYO 秋葉原本店（東京都千代田区神田佐久間町1丁目20）
条件：キャンペーン価格での提供は、食べログからの事前予約が必須
※電話での予約は不可
コース内容：
［握り］大とろ、中とろ、赤身、まぐろ、漬けまぐろ、ねぎ塩まぐろ、金目鯛、えんがわ、いか、えび、つぶ貝、あじ、真鯛、ぶり、えびバジル 他
［軍艦］いくら、うに、ねぎとろ、塩ねぎとろ、サーモン、ねぎ塩サーモン、カニ味噌、とろたく、納豆 他
［サイドメニュー］枝豆、のり塩ポテト、唐揚げ、竜田揚げ（限定）、お味噌汁
プラン詳細：https://tabelog.com/tokyo/A1310/A131001/13134270/party/284912385
大とろもウニも対象！
大トロやいくらなど高級寿司が並ぶ食べ放題企画が期間限定で開催中。1人3900円と価格もお手頃で、気軽さと特別感を味わえそうです。
なお、本プランは食べログからの事前予約が必須となります。平日限定なので、予定を合わせて予約しては？
※価格は税込み表記です。