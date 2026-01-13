ウルトラマンスプーンが当たる！ココイチで「ウルトラ創業祭2026」を開催

カレーハウスCoCo壱番屋は1月17日より、ウルトラマンシリーズ60周年を記念したキャンペーン「ウルトラ創業祭2026」を全国の店舗で開催します。

期間中は、対象メニューの注文でオリジナルスプーンが当たるキャンペーンをはじめ、レシート応募企画やSNS連動企画などを展開します。

グランド・マザー・カレーが復活！

キャンペーン対象メニューの1つが、ココイチの原点の味として知られるグランド・マザー・カレーです。

▲グランド・マザー・カレー 1060円

カレーハウスCoCo壱番屋の創業者の家庭で受け継がれてきた味を表現したメニューで、2年ぶりの登場となります。販売は1月17日からで、なくなり次第終了します。

あわせて、スープカレーのラインアップもキャンペーン対象となります。販売中の「ローストチキンスープカレー」に加えて、2月1日からは、新たな対象メニュー「厚切りベーコンとスモークチーズのスープカレー」が加わります。

▲ローストチキンスープカレー（ライス200g付） 1110円

▲厚切りベーコンとスモークチーズのスープカレー（ライス200g付） 1160円

「厚切りベーコンとスモークチーズのスープカレー」は、厚切りベーコンとスモークチーズを組み合わせたスープカレーで、2月1日以降、キャンペーン対象として提供されます。



■ウルトラヒーローたちを刻印したオリジナルスプーンを抽選でプレゼント

キャンペーン1では、対象メニューを1食注文するごとにスピードくじが1枚配布され、当たりが出るとウルトラヒーローを刻印したオリジナルスプーンがその場で進呈されます。

刻印デザインはウルトラマン、ウルトラセブン、ウルトラマンティガ、ウルトラマンオメガの4種類で、全店合計15万本が用意されています。種類は選べません。

チャレンジ券が出た場合は郵送応募となり、抽選で800人に「ウルトラの父・ウルトラの母 オリジナルスプーンセット」が当たります。応募の締め切りは3月7日です。

■キャンペーン2：全メニュー対象のレシート応募キャンペーン

キャンペーン2では、全メニューを対象にしたレシート応募企画を実施。1月17日～2月28日の飲食レシートで、合計1000円以上の購入が対象となります。応募者の中から、オリジナルスプーンセットやぬいぐるみ、食事券などが抽選でプレゼントされます。

このほか、スマホ用フォトフレームがもらえる来店企画や、公式Xを使ったリポストキャンペーン、特定店舗での特別装飾など、複数の企画が用意されています。

▲期間中、店頭のメニュー表にあるQRコードをスマホで読み取ると、オリジナルのウルトラマンシリーズデザイン・スマホ用フォトフレームがもらえます

▲公式Xをフォロー＆リポストで、ウルトラマンシリーズ×ココイチのオリジナルアイテムが当たります

■小田急祖師ヶ谷大蔵駅前店をウルトラマンシリーズ仕様にラッピング

また、「祖師ヶ谷大蔵」の「ウルトラマン商店街」にある「カレーハウスCoCo壱番屋 小田急祖師ヶ谷大蔵駅前店」（東京都世田谷区）では、店舗の内外装をウルトラマンシリーズの特別仕様にラッピングします。

さらに、キャンペーン期間中に同店舗で1000円以上注文すると、オリジナルクッションシールを1枚がもらえます。

▲オリジナルクッションシール

カレーとウルトラマンの共演再び！

長く親しまれてきたカレーと、世代を超えて知られるウルトラマンシリーズが重なるキャンペーンが1月17日からスタートします。

原点の味とされるグランド・マザー・カレーの復活に加え、スープカレーのラインアップもそろう、ワクワク感のある内容となっています。ウルトラシリーズファンは立ち寄ってみては？

※価格は税込み表記です。