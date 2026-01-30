このページの本文へ

バーガーキングで本日発売

ダブルの大型バーガー！冬のコク旨「ビッグマウス」がドーンと登場

2026年01月30日 11時50分更新

文● ナカムラ　編集●ASCII

　バーガーキングは本日1月30日より、「ダブルビーフ ビッグマウスホワイトバーガー」と「チキン＆ビーフ ビッグマウスホワイトバーガー」を期間限定で発売します。

大きな口でガブリ
「ビッグマウスバーガー」に新作

　100％ビーフパティを使用した、“大きな口”で食べたいボリュームバーガー「ビッグマウス」シリーズから登場した新商品です。

▲ダブルビーフ ビッグマウスホワイトバーガー　単品1290円、セット1590円

　直火焼きの100％ビーフパティを2枚使用し、ベーコン4枚、ピクルス、クリーミーなマヨソースとケチャップ、まろやかな味わいのゴーダチーズスライス2枚を重ねた商品です。

　カマンベールのコクとにんにくのうまみを合わせた「ホワイトチーズソース」を使用している点が特徴の大型バーガーです。

▲チキン＆ビーフ ビッグマウスホワイトバーガー　単品1140円、セット1440円

　直火焼きの100％ビーフパティと衣がサクサクのチキンパティを組み合わせ、ピクルス、マヨソース、ゴーダチーズスライス2枚を重ねた商品です。

　こちらもカマンベールとにんにくを使った「ホワイトチーズソース」を使用しており、ビーフとチキンを同時に味わえるメニューとなっています。

　セットメニューにはフレンチフライSサイズとドリンクMサイズが付きます。モーニング実施店舗では10時30分以降の販売となり、一部店舗では取り扱いがありません。

　店舗の状況により販売時間帯が異なる場合や、一時的に販売を中止する場合があります。

ボリュームたっぷり！冬のビッグマウスが登場！

　直火焼きビーフを軸にしたビッグマウスシリーズに、ホワイトチーズソースを組み合わせた新作が登場。いずれもパティ2枚、もしくはパティとチキンの組み合わせでボリュームたっぷりの内容です。

　寒い時期にぴったりの、濃厚な味わいのバーガーを食べたい人はお店でチェックしてみてください。

※価格は税込み表記です。

