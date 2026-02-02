ほっともっと、冬の人気「中華あんかけ」4商品が登場！ とろ～りおいしいやつ

ほっともっとは「こだわりの美味！中華フェア第1弾」として、「中華あんかけシリーズ」4商品を2月4日より発売する。
「中華あんかけごはん」「中華あんかけ麺」が登場
持ち帰り弁当の「ほっともっと」の冬の人気メニュー「中華あんかけシリーズ」が今年も登場。
中華あんかけは、醤油をベースにオイスターソースや紹興酒でコクを加え、仕上げにごま油で香り付けした中華餡が特長。今年は新たに香ばしい炒め油を加えることで、より一層、風味豊かな味わいに仕上げたという。
「中華あんかけごはん」と「中華あんかけ麺」の2とおりを用意し、いずれも、豚肉や白菜、玉ねぎ、人参、きくらげなどの具材をたっぷり使用し、具沢山でごはんが進む満足感のある一品に。さらに、1日に必要な野菜量の1/2を摂ることがる。
▲「中華あんかけごはん」670円
▲「海鮮中華あんかけごはん」840円
中華あんかけ麺には餡が良く絡むこだわりのもちもち麺を使用。
▲「中華あんかけ麺」670円
▲「海鮮中華あんかけ麺」840円
ごはんと麺は同額！気分にあわせて選べる
深い旨味のとろ〜り“中華あん"が楽しめる冬にぴったりのお弁当。
ごはん、麺は同額で、その日の気分に合わせて選べるのがうれしい！ 野菜もたっぷり摂れるのもありがたいところ。中華フェアは第1弾だというから、今後にも期待したい！
（※文中の価格はすべて税込）