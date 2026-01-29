背脂×ニンニクのガッツリ系が2年ぶりに登場！ 三田製麺所「帰ってきた 背脂つけ麺」

つけ麺専門店 三田製麺所は、2月1日より、期間限定商品「帰ってきた 背脂つけ麺」を販売します。

“背徳系・ガッツリ系”「背脂つけ麺」

「帰ってきた 背脂つけ麺」は過去に提供されていたメニューで、背脂とニンニクを組み合わせた“背徳系・ガッツリ系”メニューの主軸として約2年ぶりに復活します。販売は3月22日までと予定されています。

▲帰ってきた 背脂つけ麺

（小～大）1200円 ※同一料金

（特大）1400円

時間をかけて炊き込んだ濃厚な豚骨魚介スープに背脂の甘みと旨みを重ね、ニンニクの香りを加えています。三田製麺所の特徴であるモチモチ食感の太麺が、スープとしっかり絡むとしています。

食べごたえのある温野菜を使用し、にんにく醤油が加わることで、風味豊かな香りが広がり、食欲をそそるといいます。

サイズは小から大まで同一価格で提供し、よりボリュームを求める人向けに特大サイズも用意します。国内の三田製麺所全50店舗で取り扱い、テイクアウトにも対応します。

ファンの支持を集めた一杯が再び！

背脂とニンニクを組み合わせた背徳的な味わいの「背脂つけ麺」が約2年ぶりに復活します。

小～特大のサイズ展開もうれしい。テイクアウトも対応するので、家でも楽しむことができますよ。期間限定のため、気になる人は早めにチェックしてください。

※価格は税込み表記です。